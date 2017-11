„UTOPIA“: Björk veröffentlicht neue Single „Blissing Me” inklusive Musikvideo

Björk veröffentlicht am 24. November ihr zehntes Album UTOPIA. Als Vorgeschmack erschien vergangenen Monat bereits die Single „The Gate“. Nun veröffentlicht Björk ihre zweite Single „Blissing Me” und schlägt darin sehr leise Töne an. Ein Musikvideo hat die isländische Künstlerin gleich mitgeliefert.

In einem Interview beschrieb Björk UTOPIA als ihr „Tinder Album“. Um die Suche nach Utopia werde es gehen, um das Verliebtsein und die perfekte Zeit, die man mit einer Person haben kann. „It’s when the dream becomes real“, beschreibt Björk den Zustand, den die neue Platte einfangen soll.

Die Single „Blissing Me” ist auf allen gängigen Plattformen zu finden, auf denen man Musik digital streamen oder kaufen kann:



Zuletzt sorgte Björk für Aufsehen, als sie auf Facebook über ihre Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen am Filmset schrieb. Darin erhob sie Vorwürfe gegen den dänischen Regisseur Lars von Trier. „Regisseure können ihre Schauspielerinnen anfassen und belästigen und die Filmwelt schützt sie”, schrieb sie in dem Statement. Trier dementierte die Anschuldigungen in der dänischen Zeitung „Jyllands-Posten“.