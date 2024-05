Wie Gigi D’Agostinos „L’Amour Toujours“ als Nazi-Song missbraucht wird

D'Agostinos Party-Hit wurde in abgeänderter Version zum Erkennungszeichen in der rechten Szene

Eigentlich ist der Song „L’Amour Toujours (I’ll Fly With You)“ des italienischen Musikproduzenten Gigi D’Agostino ja ein harmloses Lied. „I still believe in your eyes / I just don’t care what you’ve done in your life / Baby, I’ll always be here by your side / Don’t leave me waiting too long, please come by“, heißt es darin etwa – textlich eine banale Schnulze mit tausendfach gehörten Floskeln. Derzeit schreibt das Stück aber höchst bedenkliche Schlagzeilen: Rechtsradikale verleibten sich das Stück ein, dichten es mit Nazi-Parolen um – und machten es so zum (freilich ungewollten) Hit, mehr noch: zum Erkennungszeichen in der rechten Szene.

Zuletzt hatte ein solcher Vorfall auf der Insel Sylt für Furore gesorgt. Es tauchten Videoaufnahmen von einem Club in Kampen auf, in dem mehrere Menschen den unter anderem mit den Worten „Deutschland den Deutschen / Ausländer raus“ umgedichteten Song skandierten – eine Person deutete laut „Bild“-Zeitung dabei den Nazi-Gruß an, hielt sich mit der anderen Hand zwei Finger unter die Nase (und spielte damit auf den Bart Adolf Hitlers an). Dabei soll es sich um wohlhabende VIP-Gäste gehandelt haben. Die Staatsanwaltschaft Flensburg ermittelt wegen Volksverhetzung.

Mehrere Vorfälle dieser Art

Dies war nicht das erste Mal, dass dies passierte: In Niedersachsen kam es laut Medienberichten bei einem Schützenfest erneut zu einem derartigen Vorfall. Wie auch in Sylt ermittelt hier der Staatsschutz. Wie mehrere Medien berichten, soll die Umdichtung von D’Agostinos Song, der 2000 auf dem gleichnamigen Album veröffentlicht wurde, in der rechten Szene mittlerweile Kultstatus haben. Der erste bekannte Vorfall dieser Art geschah laut „NDR“ im Oktober 2023 bei einem Dorffest in Mecklenburg-Vorpommern. Seitdem soll der Song eine Art Erkennungszeichen sein und ist auch in der rechten TikTok-Szene populär. Wie der „Tagesspiegel“ berichtet, verwendete auch der rechtsextreme Aktivist Martin Sellner das Stück.

Gigi D’Agostino reagiert

Gigi D’Agostino selbst wehrt sich gegen den Missbrauch seines Songs. „Mein Lied handelt von der Liebe“, so D’Agostino gegenüber dem „Spiegel“, der D’Agostino bereits im Februar 2024 wegen ähnlicher Vorkommnisse kontaktiert, aber damals keine Antwort erhalten hatte. Sein Song erzähle von einem „wunderbaren, großen und intensiven Gefühl, das die Menschen verbindet“. Von den spezifischen Vorfällen wusste D’Agostino laut eigenen Angaben nichts – er selbst halte sich von den sozialen Medien fern, „um seinen Geist zu schützen“.