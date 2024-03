Wird Lady Gaga auf COWBOY CARTER von Beyoncé zu hören sein?

Einige Zeichen in den Socials deuten darauf hin ...

Am 29. März erscheint das achte Studioalbum von Beyoncé. Für COWBOY CARTER hat die Sängerin bekannt gegeben, mit einigen prominenten Künstler:innen zusammengearbeitet zu haben. Mit welchen konkret hat sie noch offen gelassen – jedoch spekulieren Fans in den sozialen Medien bereits.

Lady Gaga wird auf dem Album vermutet

Auf X und TikTok glaubt die Community beispielsweise, dass Lady Gaga auf der Platte vertreten sein wird. Gaga und Beyoncé arbeiteten bereits an einem Remix zu „Video Phone“ (von Beyoncés Album I AM… SASHA FIERCE) und „Telephone“ (von Gagas LP THE FAME MONSTER) zusammen. Warum nun ein weiterer gemeinsamer Track vermutet wird? Das Musikvideo zu „Telephone“ feierte im März 2010 Premiere und endete mit dem Schriftzug „Fortsetzung folgt“. Also irgendwann sollten die Stars wieder gemeinsame Sache machen – wieso also nicht jetzt? Ein weiterer Social-Post lässt den Verdacht erhärten …

Denn Lady Gagas Stylist liefert ebenfalls einen verdächtigen Teaser via X. So wurde dort ein Screenshot aus dem „Telephone“-Musikvideo der zwei gepostet, auf dem Lady Gaga zu sehen ist. Das hat nun die Vermutung der Fans geweckt, dass es 14 Jahre später die angekündigte Weiterführung der „Telephone“-Saga geben könnte – in welcher Form auch immer. Die beiden Künstlerinnen selbst meldeten sich aber bisher dazu nicht zu Wort.