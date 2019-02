„Yesterday“-Filmtrailer: Was wäre, wenn die Beatles niemals existiert hätten?

Der erfolglose Musiker Jack Malik (Himesh Patel) hat während eines globalen Blackouts einen Verkehrsunfall. Als er am nächsten Tag aufwacht, kann sich keiner daran erinnern, dass eine Band namens The Beatles jemals existiert hat. Niemand kennt auch nur ein Mitglied oder einen Song. Jack sieht darin die Chance seines Lebens, klaut die Songs, die es in seiner neuen Welt ja nie gegeben hat und wird mithilfe seiner Managerin (Kate McKinnon) über Nacht zum Superstar. Dadurch entfernt er sich allerdings immer weiter von seiner Jugendfreundin Ellie (Lily James), die einzige Person, die schon immer an ihn geglaubt hat. Jack muss herausfinden wohin er gehört und beweisen, dass, natürlich, Liebe alles ist, was du brauchst.

In der Musikkomödie „Yesterday“ von Danny Boyle geht es um Träume, Freundschaft und um Liebe. Die Besetzung kann sich sehen lassen: Zu den bekannteren Gesichtern vor der Kamera gehören unter anderem Ed Sheeran und James Cordon.

Seht Euch hier den ersten Trailer zu „Yesterday“ an:

Kooperation

„Yesterday“ erscheint am 28. Juni in den deutschen Kinos.