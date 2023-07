Der wiederentdeckte New-Age-Humanist spielt Ethno-Jazz-Pop mit Liebe zum Kitsch.

200 Exemplare, kopiert auf Kassetten: Der langfristige Durchbruch von Beverly Glenn-Copeland erfolgte 1986 mit amateurhaften Mitteln. Für zwei Songwriter-Platten in den 70er-Jahren hatte sich zuvor kaum jemand interessiert, dass zunächst Tape-only-Werk … KEYBOARD FANTASIES… entwickelte sich mit seinem positiven und humanistischen New-Age-Vibes zu einer Lieblingsplatte für Kenner:innen. 2020 startete das volle Wiederentdeckungsprogramm, mit Reissue auf Vinyl, Tribute-Platte, Doku und Welttour.

Gebremst wurde das Projekt von Covid-19, Glenn-Copeland geriet in finanzielle Schwierigkeiten, Fans halfen ihm mit einer Crowd-Funding Kampagne aus der Patsche. Das Album THE ONES AHEAD ist nun sein erstes großes künstlerisches Statement nach dem späten Durchbruch.

New-Age-Synthies gibt es kaum zu hören, stattdessen spielt Beverly Glenn-Copeland, der sich seit 2002 als Trans-Mann definiert, Ethno-Pop mit Disney-Note sowie nächtlichen Jazz-Pop, den man in dieser Eleganz von den schottischen Edel-Musikern The Blue Nile kennt. Ein bisschen Liebe zum Kitsch muss man mitbringen, um THE ONES AHEAD ins Herz zu schließen.