11 Alben, die Ihr diese Woche hören solltet

Album der Woche: Foxygen – HANG (4,5 Sterne)

„HANG lässt – nach mehr als zwei Jahren der Luft im Maul – aufatmen: Die kalifornischen Psychedelic-Youngster zeigen sich ausgetobt und wieder an Hits interessiert. Die den standardspinnerten Umständen entsprechend kompakte Leadsingle „Follow The Leader“ – der Leader ist man natürlich selbst – (ver-)führt in ein Album, das in Anbetracht des zuletzt (Üb-)Erlebten verstörend zugänglich ist. Acht Songs, die wirklich Songs sind, jeder zweite davon im Tagesprogramm des Leftfield-Radios vorstellbar.“

zur Rezension von HANG

Antilopen Gang – ANARCHIE UND ALLTAG (4 Sterne)

HipHop zur Selbstverortung: Bericht zur Lage der Nation mit hellsichtigen Analysen und irrlichternden Parolen.

zur Rezension von ANARCHIE UND ALLTAG

Austra – FUTURE POLITICS (4 Sterne)

Beatgetriebene Utopie: Katie Stelmanis stemmt sich mit hymnenhaftem Synthie-Pop und unbeirrbarem Optimismus gegen die Turbulenzen unserer Gegenwart.

zur Rezension von FUTURE POLITICS

Lisa Who – SEHNSUCHT (4 Sterne)

Zwischen Joan Baez und Tarantino, aber nicht zerrissen: Dream-Liedermacherei von der Madsen-Keyboarderin.

zur Rezension von SEHNSUCHT

Loyle Carner – YESTERDAY’S GONE (4 Sterne)

Die britische Rap-Hoffnung legt ein vielversprechendes Debüt vor.

zur Rezension von YESTERDAY’S GONE

Cherry Glazerr – APOCALIPSTICK (3,5 Sterne)

So etwas wie der Soundtrack für ein Riot-Grrrl-Gesamtkunstwerk, in dem Rock’n’Roll, Epik und ambitionierter Trash zusammenkommen.

zur Rezension von APOCALIPSTICK

Mick Harvey – INTOXICATED WOMEN (3,5 Sterne)

Der Nick-Cave-Kumpel legt die vierte Folge seiner Forschungsreise durch das Schaffen des Chanson-Großmeisters Serge Gainsbourg vor.

zur Rezension von INTOXICATED WOMEN

Schrottgrenze – GLITZER AUF BETON (3 Sterne)

Transgender-Indie-Punkrock.

zur Rezension von GLITZER AUF BETON

The Proper Ornaments – FOXHOLE (3,5 Sterne)

Das Retro-Pop-Quartett perfektioniert den melancholischen Wohlklang.

zur Rezension von FOXHOLE

Tycho – EPOCH (4 Sterne)

Scott Hansen mit dem vielleicht letztgültigen Statement zum Thema Synthie-Rock.

zur Rezension von EPOCH

Vitalic – Voyager (3 Sterne)

Mit 40 Jahren sieht er keinen Sinn mehr, zu leugnen. Pascal Arbez-Nicolas bekennt sich zum Disco-Revival.

zur Rezension von VOYAGER

