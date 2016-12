12 Geschenk-Ideen, die jeden Vinyl-Fan glücklich machen

Das Fest der Liebe wandert in unseren ToDo-Listen langsam bedrohlich weit nach oben – und damit die Frage, was man Menschen schenken soll, die ihre größte Zuneigung ihrer Plattensammlung (und nicht zum Beispiel uns) entgegenbringen. Ohne Zugang zum Discogs-Account des zu Beschenkenden ist es nahezu unmöglich, die richtige Schallplatte für einen Vinylsammler zu finden. Es gibt aber Gadgets und Einrichtungsgegenstände, mit denen Ihr Eure Liebsten auch ohne langes Studium von Sondereditionen und Mono-Boxen glücklich machen könnt. Seht hier unsere Geschenkideen für Vinylfans:

Individuelle Slipmats aus Kork

Es gibt nicht viele Möglichkeiten, seinen Plattenspieler individuell zu gestalten – eigentlich nur eine: die Slipmat. Uns haben es die individuellen Designs von PickYourPoison angetan. Eine Matte kostet dort knapp 20 Euro bei etsy. zum gleichen Preis könnt Ihr Euch aber auch die etwas pompösere Bowie-Slipmat bei The Royal Workshop holen.

Schallplatten-Display

Das perfekte Geschenk für Menschen mit etwas größeren Wohnungen und etwas kleineren Plattensammlungen. Mit diesem Möbelstück, für das es leider keinen deutschen Namen gibt, kann man seine Lieblingsplatten wunderschön präsentieren und sich durch bis zu 400 Platten suchen, wie man es aus Plattenläden kennt. Das Modell des kanadischen Designers Kai Takeshima kann man direkt bei ihm auf der Webseite bestellen. Der Preis liegt bei etwa 1.070 Euro.

Platten-Gewicht

Damit auch wellige Schallplatten gleichmäßig abgespielt werden können, empfehlen sich Plattenklemmen, die mittig auf den Plattenteller aufgelegt werden können. Die Preise variieren je nach Design und Modell zwischen 20 und 1.000 Euro. Als Standardmodell gilt obiges Modell von Audio Technica, edlere Versionen bietet unter anderem Thorens. Praktisch sind auch Gewichte mit integrierter Wasserwaage.

Mobiler Plattenspieler

Den Rokblok haben wir schon in der vergangenen Woche vorgestellt. Dem hochwertigen Sound einer Schallplatte wird dieses Gadget natürlich nicht gerecht. Aber immerhin beschädigt der Rokblok die Plattensammlung nicht und kann in Notfällen die Lieblingsplatte auch mal unterwegs abspielen. Hier könnt Ihr den portablen Plattenspieler bestellen.

Katzen-Plattenspieler

Sollte der Beschenkte nicht nur Vinyl- sondern auch Katzennarr sein, könnt Ihr ihm mit diesem Plattenspieler für Katzen sicher eine kleine Freude machen. Das Geschenk versorgt die kleinen Raubtiere mit eigenem Material zum Scratchen und schont somit die echten Platten. Besonders stabil ist das Gerät zwar nicht, aber für den Preis von 20 Euro kann man auch nicht viel mehr erwarten. Hier könnt Ihr das Katzen-DJ-Pult bestellen.

Plattenspieler für Kinder von Jack White oder den Peanuts

Um potentielle Plattenkäufer schon im Kindesalter in den Vinyl-Konsumzwang zu ziehen, hat unsere Marktwirtschaft die unterschiedlichsten Plattenspielermodelle für junge Menschen hervorgebracht. Für Vinyl-Experten ist das Modell von Jack White selbstverständlich alternativlos. Es muss allerdings über Zwischenhändler importiert werden. Weniger aufwendig und ebenso stilvoll ist hier die Snoopy-Edition des tragbaren Plattenspielers von Crosley. Damit kann der Nachwuchs seine Platten problemlos abspielen – ohne das teure Gerät der Eltern zu zerstören.

Adapter für 45-RPM-Singles

Nach dunkelblauen Socken und Gitarrenplektren der meistgesuchte Gegenstand unserer Zivilgesellschaft: Der „Single Stern“, mit dem man 7-Inch-Platten auf herkömmlichen Plattenspielern abspielen kann. Könnten diese verlorenen Plastikeinsätze wählen, ihre Partei würde unsere parlamentarische Demokratie aushebeln und Sven Regener als Bundeskanzler einsetzen. Wir wollen jedoch nicht weiter auf die Auswirkungen eines solchen Szenarios eingehen und Euch hier eine Möglichkeit aufzeigen, wie diese Sterne ersetzt werden können. Wax Rax hat einen formschönen und funktionalen Adapter für Singles entworfen, der auf unterschiedliche Mittelloch-Größen passt und damit jede 45-RPM-Single auch auf herkömmlichen Plattenspielern abspielbar macht. Hier könnt Ihr den Einsatz für 20 US-Dollar kaufen.

Schallplatten-Bilderrahmen

Weil es kaum Plakate oder Bilder gibt, die mit den Artworks von Velvet-Underground-Platten mithalten können, hat die Firma „Art Vinyl“ Schallplattenständer entwickelt, die zugleich als Bilderrahmen dienen. Der Rahmen kann an der Wand montiert werden und entlässt das wertvolle Vinyl nach der Installation mittels Klappkonstruktion auch wieder in die Freiheit, will man es auf dem Plattenspieler rotieren lassen. Hier könnt Ihr den Rahmen für 46 Euro bestellen.

Schallplatten-Untersetzer und Tischsets

Als Mitbringsel geeignet sind diese Glas-Untersetzer und Tischsets, die an Schallplatten erinnern. Ihr könnt die Untersetzer für fünf Euro bestellen, die Sets kosten ebenfalls fünf Euro.

Vinyl-Reinigungsset

Wenn es um die Reinigung von Schallplatten geht, begibt man sich auf dünnes Eis, viele Vinylfans versuchen sich mit sanften Bürsten, die jedoch nicht immer helfen. Eine schonende Methode gründlicher Reinigung bietet das Reinigungsset von Analogis. Hier könnt Ihr es für 30 Euro bestellen.

Tonabnehmer-Flaschenöffner von Technics

Passend zum 1210er zuhause kann man unterwegs mit diesem Schlüsselanhänger stilecht die Brause öffnen. Damit auch jeder den Besitzer als fachkundigen DJ erkennen kann, prangt das Logo an der Frontseite des Flaschenöffner-Schlüsselanhängers. Das Gimmick gibt es in gold für 13 Euro bei Juno, in silber zum gleichen Preis bei DMC.

„Now Playing“-Wandhalter

Eigentlich für Tablets vorgesehen, kann dieser Wandhalter wunderschön das Cover der Platte präsentieren, die gerade auf dem Teller liegt. Hier könnt Ihr die Halterung bestellen.