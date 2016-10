Also doch: „Schulz & Böhmermann“geht in die nächste Runde

Es schien wie ein Experiment, von dem auch im Nachhinein nicht klar war, ob es den Verantwortlichen als ge- oder misslungen galt: Anfang des Jahres strahlte ZDFneo eine Staffel „Schulz & Böhmermann“ aus – ein Talkshowformat, das sich bewusst von anderen Formaten absetzen wollte und gleichzeitig dem Konzept der zuvor eingestellten Show „Roche & Böhmermann“ folgte: Möglichst verschiedene Gäste sitzen in Kneipenlicht zu Kippchen und Drinks an einem runden Tisch und unterhalten sich mit bewusstem Verzicht auf gewöhnliche Promo-Phrasen.

Die Moderatoren sollten nur für die Zwischentöne sorgen, die pointierte Audiovorstellung jedes Gastes ebenfalls. Als Service unseres Haus hatten wir jede der insgesamt vier Sendungen für Euch rekapituliert (siehe unten), und freuen uns deshalb, dass Olli Schulz und Jan Böhmermann bald wieder im Fernsehen zu sehen und nicht nur bei Spotify zu hören sein werden.

Das ZDF bestätigte am Montag nicht nur neue Ausgaben von „Schulz & Böhmermann“, sondern auch, dass es doppelt so viele wie in der 1. Staffel geben soll. Details zum Sendeplatz und zu Gästen gibt es noch keine. Die 2. Staffel soll 2017 ausgestrahlt werden. Die leidige und peinliche Böhmermann-Affäre ist bis dahin hoffentlich endgültig abgeschlossen.