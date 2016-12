„Die Mumie“-Trailer: Tom Cruise im nächsten Hollywood-Remake

Tom Cruise konnte zuletzt kein Publikum für seine Fortsetzung zu „Jack Reacher“ finden, bis auf die Filme seiner „Mission: Impossible“-Reihe scheinen seine Projekte generell an Glanz verloren zu haben. Deshalb versucht der Megastar es nun als Hauptdarsteller im Reboot einer bereits erfolgreichen Marke: „Die Mumie“.

Zu dem Action-Abenteuer, das am 8. Juni 2017 in Deutschland erscheinen wird, ist nun ein erster Trailer veröffentlicht worden:

https://www.youtube.com/watch?v=IjHgzkQM2Sg Video can’t be loaded: The Mummy – Official Trailer (HD) (https://www.youtube.com/watch?v=IjHgzkQM2Sg)

Auch interessant 20 kommende Remakes, bei denen wir den Glauben an Hollywood verlieren „Die Mumie“ wird aller Wahrscheinlichkeit nach als Filmreihe geplant. Russell Crowe wird als Halb-Monster Dr. Henry Jekyll auftreten, die sagenumwobene Mumie ist 2017 weiblich und wird von Sofia Boutella gespielt. Es deutet sich an, dass Universal ein größeres Monster-Universum mit mehreren verwobenen Filmen etablieren möchte. Dracula und der Werwolf liegen garantiert schon in den Studio-Schubladen.

Regie bei der Neuauflage führt Alex Kurtzman. Und sein Remake setzt sich deutlich von der Reihe mit Brendan Fraser ab. Diese spielte in den 1920er-Jahren und hatte – zumindest im Vergleich mit dem ersten Trailer – einen deutlich leichteren Tonfall als die Neuinterpretation mit Cruise.