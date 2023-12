Der Schauspieler wurde am 9. Dezember mit dem Model Elsina Khayrove auf einer Party gesehen.

Hollywood-Star Tom Cruise hat nicht nur auf der Leinwand eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben, sondern auch im Privatleben für Schlagzeilen gesorgt. Der „Mission: Impossible“-Star, soll jetzt mit der Ex-Frau eines russischen Oligarchen zusammen sein. Elsina Khayrove ist 25 Jahre jünger als der Schauspieler. Khayrove ist die Tochter von Rinat Chajrow, einem hochrangigen Politiker in Russland. Das 36-jährige Model war bis Anfang des Jahres mit einem russischen Oligarchen verheiratet. „Mission Impossible 7“: Neuer Shitstorm wegen Nutzung von Kreuzfahrtschiffen Tom Cruise scheint in das Model vernarrt zu sein Cruise und Khayrove wurden am Samstag (9. Dezember) zusammen auf einer Party am Grosvenor Square in London gesehen, wie „Daily Mail“ berichtete. Die beiden sollen auf der Party „unzertrennlich“ gewesen und eindeutig als Paar aufgetreten sein. Der Schauspieler habe sich während der Party geschickt aufs Tanzparkett begeben, während Khayrova in einem schwarzen Kleid mit diamantbesetzter Schleife für Aufsehen sorgte. „Daily Mail“ berichtete weiter, dass Cruise höflich, aber bestimmt darauf verzichtet habe, Fotos mit den Partygästen zu machen. Stattdessen habe er die meiste Zeit mit Elsina Khayrova verbracht. Die beiden sollen die Veranstaltung in den frühen Morgenstunden gemeinsam verlassen haben. Der Hollywoodstar soll regelrecht in das Model vernarrt sein, heißt es. Bisher haben weder Tom Cruise noch Elsina Khayrova offiziell zu den Gerüchten Stellung genommen. „Aber nur, wenn Tom Cruise der Schauspieler sein kann“

Khayrovas war mit dem russischen Diamantenhändler Dmitry Tsvetkov verheiratet. Die Scheidung, die Anfang dieses Jahres vom Obersten Gerichtshof vollzogen wurde, brachte Details über Khayrovas „Doppelzüngigkeit“, wie es im Gericht hieß, ans Licht. Ein Richter beschuldigte sie unter anderem, über den Besitz einer Handtaschenkollektion im Wert von fast 1 Million Pfund gelogen zu haben.

Dmitry Tsvetkov, der mehrere Attentatsversuche überlebt hat, äußerte sich zu den Gerüchten über die Beziehung seiner Ex-Frau zu Tom Cruise. Er erzählte, dass er von dieser angeblichen Verbindung erfahren habe, als Freunde ihn nach der Veröffentlichung eines Artikels darüber kontaktierten.

Interessanterweise hatte der Diamantenhändler zuvor Gespräche mit einem Hollywood-Produzenten geführt, der Tom Cruise als möglichen Darsteller in einem Film über sein bewegtes Leben vorschlug. „Nach dem Urteil im August sagte ein Freund von mir, der Produzent in Hollywood ist: ‚Warum machen wir nicht einen Film?‘ Es würde um die drei Attentatsversuche gehen, um die Scheidung. Und ich sagte: ‚Gut, aber nur, wenn Tom Cruise der Schauspieler sein kann‘“, so Tsvetkov.

Tom Cruise, der dreimal verheiratet war, befindet sich derzeit in der Vorbereitung auf seinen nächsten Film, die Fortsetzung von „Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One“, der am 23. Mai 2025 in die Kinos kommen soll.