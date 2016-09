Eine Liebeserklärung an dich – und Tickets für Prinz Pi und Denyo!

Wir sind uns ziemlich sicher, du hast den Sommer perfekt genutzt. Vielleicht bist du Cliquen-King beim Flunky-Ball geworden. Möglicherweise hast du dich hart verknallt, ganz bestimmt hast du aber wild rumgeknutscht. Wir wissen auch, dass dir neulich beim Lollapalooza eine einsame Träne über deine staubige Wange gerollt ist – nicht, weil dich Heulsuse Philipp Poisel zutiefst erschüttert hat, sondern weil du realisiert hast, dass die Festivalsaison vorbei ist.

Wir sagen es mal gerade heraus: Wir mögen dich. Sehr. Und auch wenn es jetzt wieder frischer wird und du dein Tierkostüm, den Blumenkranz und die Einhorn-Schwimmnudel im Keller deiner Eltern einmotten musst, ist noch nicht alles verloren: Mit der MUSIKEXPRESS Klubtour bringen wir einige der besten Live-Acts und DJs in deine Nähe.

Hierzu zählt für uns ohne Frage „Deutschlands bester Themen-Rapper“ Prinz Pi – am 02. Oktober feuert der Berliner im Club Bahnhof Ehrenfeld in Köln seine Ironie-Salven ins Publikum. Im Anschluss verscheuchen DJ-Rap-A-Lot aka Denyo von den Beginnern sowie DJ Mixwell etwaige verbliebene Herbstdepressionen.

Und was wären wir für Freunde, wenn wir nicht auch an deinen Geldbeutel denken würden! Natürlich wollen wir, dass du Tickets für dieses seelenschmeichelnde Event gewinnst. Füll’ dafür einfach das untenstehende Formular aus und gib als Lösungswort „Prinz Pi in Köln“ an – vielleicht bewegen sich die zartgliedrigen Finger unserer Glücksfee dann zu deinen Gunsten.

Die ME.Klubtour in Köln:

PRINZ PI (LIVE)

DENYO AKA DJ RAP-A-LOT

DJ MIXWELL

Einlass: 21.00 Uhr | Beginn: 22.30 Uhr

Aftershowparty: ab 24.00 Uhr

AK: 21,00€ | VVK: 17,00€ zzgl. Gebühren

AK Aftershowparty: 10,00€

MUSIKEXPRESS Klubtour

Der Festivalsommer ist zwar vorbei, doch jetzt geht die Party drinnen weiter: MUSIKEXPRESS und Wodka Gorbatschow holen die besten Live-Acts und DJs in eure Stadt, und ihr könnt dabei sein! Die MUSIKEXPRESS Klubtour macht Halt an sechs Stationen und wird für laute, unvergessliche, und durchtanzte Nächte sorgen. Also: Wer auf HipHop und Electro steht – jetzt Tickets sichern!

Prinz Pi

Nach drei Nummer-eins-Alben in Folge wird es immer schwerer, den Rapper aus Berlin kleinen Rahmen zu erleben. Wir geben euch die Chance dazu!

Denyo

Die „afrodeutsche Bank“, wie sich Denyo jüngst genannt hat, ist dank des neuen Beginner-Albums erfolgreicher denn je.

DJ Mixwell

Ursprünglich war DJ Mixwell mal Klempner. Dass sich die Umschulung zum HipHop-DJ gelohnt hat, wird er in Köln unter Beweis stellen.

Mehr Infos auch bei Facebook: https://www.facebook.com/events/1120562594694415/

Tickets: https://krasserstoff.com/event/104982

***

Neugierig, aber noch immer nicht überzeugt? So schön, laut und heiß war es übrigens bei der ME.Klubtour in Berlin mit Zugezogen Maskulin:

Mehr über Prinz Pi: