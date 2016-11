Foo-Fighters-Drummer Taylor Hawkins bringt Soloalbum heraus

Dass Taylor Hawkins nicht bloß Schlagzeug spielen kann, dürfte mindestens unter Foo-Fighters-Fans keine Neuigkeit darstellen: Auf Konzerten seines Hauptarbeitgebers singt er gerne ein paar Songs, wenn Dave Grohl sich zum Beispiel gerade den Fuß umgeschlagen hat und Zeit überbrückt werden muss. Auf ihrem 2005er-Doppelalbum IN YOUR HONOR sang Hawkins das Stück „Cold Day In The Sun“. Und wenn die Foo Fighters gerade mal nicht auf Tour oder im Studio sind, verlustigt Hawkins sich bei Bands namens Birds of Satan, Coattail Riders oder seiner Covergruppe Chevy Metal. Nun kündigt er ein eigenes Soloalbum an – wenn auch nur ein kleines.

KOTA, so der Name, soll eine 6-Track-Mini-LP werden und schon am 11. November erscheinen. Es heißt, Hawkins singe darauf nicht nur, er habe auch fast jedes Instrument selbst eingespielt. Klingt angeblich wie „Queen on a skateboard“ und wie „a short, sweet series of vignettes, but one that still strives to honor the tradition of Blur’s Parklife and The Kinks’ Are The Village Green Preservation Society.“

Unvorstellbar? Konkret klingt das wie folgt – hier Hawkins‘ Song „Range Rover Bitch“ im Stream:

Die Tracklist von Taylor Hawkins‘ KOTA:

01. „Range Rover Bitch“

02. „Bob Quit His Job“

03. „Southern Belles“

04. „Rudy“

05. „Tokyo No No“

06. „I’ve Got Some Not Being Around You To Do Today“