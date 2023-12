Dave Grohl grillt 18 Stunden lang für Bedürftige in Australien

An seinem freien Tag während der Foo-Fighters-Tour kümmerte sich der Sänger um Essen für Obdachlose.

Foo-Fighters-Sänger Dave Grohl verbrachte seinen freien Tag während der aktuellen Australien-Tour seiner Band am Freitag (08. Dezember) damit, ehrenamtlich für die Stiftung „The Big Umbrella“ in Melbourne zu arbeiten. Konkret hieß das: Für Bedürftige grillen und das Essen an die Obdachlosen erteilen. Laut einem Beitrag auf Instagram von „The Big Umbrella“ lieferte Grohl einen „epischen Barbecue im amerikanischen Stil mit allem Drum und Dran“.

Dave Grohl räucherte 18 Stunden lang Fleisch

Unter dem Beitrag auf Instagram wurde weiterhin erklärt: „Es wird ein Tag sein, den ‚unsere Freunde auf der Straße‘ nie vergessen werden, denn sie trafen auf eine Rocklegende und einen der nettesten Typen auf dem Planeten, der sich wirklich um Menschen in Not kümmert. Keine Worte können die Wirkung dieser positiven Erfahrung vollständig erfassen. Dave und seine Kumpels verbrachten 18 Stunden damit, 120 Kilogramm Schweinerippchen, Schweineschultern und Rinderbrust zu räuchern.“

Am nächsten Morgen lieferten sie das Essen in „MGs Küche“ ab, wo sie Kartoffelbrötchen mit Pulled Pork, Krautsalat und Essiggurken, geräucherten Schweinerippchen und Rinderbrustfilet vorbereiteten. Am Fed Square in Melbourne, wo das Essen verteilt wurde, bildete sich Medienberichten zufolge bei Temperaturen von 36 Grad eine lange Schlange, da sich bereits herumgesprochen hatte, dass es für alle Gegrilltes geben würde. Dass das Essen von Dave Grohl ausgehändigt werden würde, wussten die Menschen jedoch nicht. „Dave, Nick und Nat servierten unermüdlich in der brütenden Hitze über zwei Stunden lang 430 Mahlzeiten, posierten für Fotos, signierten alles, was die Leute fanden. Zum Beispiel Pappteller und T-Shirts. Und waren dabei auch noch so bescheiden. Was für ein Typ! Was für ein Tag!“, hieß es auf Instagram dazu von „The Big Umbrella“.

Im März 2023 verbrachte Dave Grohl bereits 16 Stunden hinter einem Smoker und kochte für Obdachlose in Los Angeles.

Die Foo Fighters werden noch ein paar Konzerte in Australien spielen, bevor sie über die Feiertage nach Hause fahren. Ab Januar 2024 werden sie dann für Shows in Neuseeland wieder am Start sein, bevor sie für ihre geplanten Stadion-Gigs in Nordamerika und Europa unterwegs sind.