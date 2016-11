„La La Land“: Neuer Trailer und erster Song zum Musical von Ryan Gosling und Emma Stone

Seit 2014 ist Damien Chazelle einer der spannendsten Regie-Newcomer. Mit „Whiplash“ verhalf er J. K. Simmons zum Oscar, sein Music-Drama war dermaßen intensiv, dass ihm für sein Nachfolgeprojekt alle Türen offen standen. Und Chazelle bleibt musikalisch: „La La Land“ wird ein Musical voller Stars und Jazz. Nun sind ein neuer Trailer sowie ein neuer Song zu dem Film mit Ryan Gosling und Emma Stone erschienen.

Den finalen Trailer könnt Ihr Euch hier anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=vUs68jDuWnA&feature=youtu.be Video can’t be loaded: LA LA LAND | Trailer 3 | Deutsch German | Ab 12. Januar 2017 im Kino! (https://www.youtube.com/watch?v=vUs68jDuWnA&feature=youtu.be)

Neben den Darstellern sind die Songs eines Musicals natürlich am wichtigsten. Zum Glück ist auch John Legend teil des Ensembles und wird somit auch ein wenig Einfluss auf die Musik haben. J.K. Simmons folgt Chazelle nach „Whiplash“ auch in seinen neuen Film. Der erste Song aus „La La Land“ heißt „City of Stars“ und wurde direkt von Emma Stone und Ryan Gosling eingesungen. Hier könnt Ihr den Track direkt anhören:

https://www.youtube.com/watch?v=GTWqwSNQCcg Video can’t be loaded: ‚City of Stars‘ (Duet ft. Ryan Gosling, Emma Stone) – La La Land Original Motion Picture Soundtrack (https://www.youtube.com/watch?v=GTWqwSNQCcg)

