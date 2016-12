Musikexpress präsentiert: Circa Waves auf Tour im April 2017

So jung die vier Mitglieder von Circa Waves auch sein mögen, sie schwelgen offenbar in einer Vergangenheit, die sie selbst nicht miterlebt haben. Die Jungs aus Liverpool lassen den Britpop wieder aufleben. Auf ihrem Album YOUNG CHASERS von 2015 klingt so rein gar nichts nach dem Jahr 2015, so Julian Dörr in der Rezension zum Album.

Wer auf ein wenig Nostalgie steht, kann sich die Briten kommendes Jahr auf vier Konzerten in Deutschland zu Gemüte führen, präsentiert von Musikexpress:

18.04.2017 – Hamburg, Molotow

19.04.2017 – Berlin, Privatclub

25.04.2017 – München, Kranhalle

26.04.2017 – Köln, MTC

Tickets gibt es für 18 Euro ab 9. Dezember 2016 an allen bekannten Vorverkaufsstellen.