Nichts ist schöner als schmelzende Konsumgüter in Makro

iPhone intakt, Hydraulikpresse, iPhone kaputt – kaum etwas macht glücklicher, als Wertgegenstände dabei zu beobachten, wie sie mit unbändiger Kraft mutwillig zerstört werden. Das Glücksgefühl in uns Nihilisten hält jedoch nur kurz an, egal ob die Alltagsgegenstände nun mit einem „Melting Ball“ der Presse, oder dem guten alten Mixer zertrümmert werden. Nach dem Betrachten des Videos macht sich große Leere in uns breit, die wir erfolglos versuchen, mit immer mehr Kaputtmachvideos zu füllen.

Seit heute wissen wir, warum wir niemals wirkliches, nachhaltiges Glück empfinden konnten: Die bisher produzierten Videos waren allesamt ästhetisch wertlos, sie waren hässlich und wurden deshalb dem eigentlich anmutigen Vorgang – also der unkontrollierten Deformierung industriell erzeugter Produkte – nicht gerecht. Deshalb hat sich der Macher des YouTube-Channels Macro Room nun dieses Problems angenommen und ein Video produziert, das mittels wunderschöner Makroaufnahmen zeigt, wie unter anderem ein Smartphone und eine Quietsche-Ente kaputtgeschmolzen werden. Danke!