„Rock am Ring“ und „Rock im Park“ 2017 bestätigen erste Headliner und Bands

Die Zwillingsfestivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ haben nicht nur das Datum ihrer kommenden Ausgaben angekündigt, sondern nun auch die ersten Bands, die auftreten werden. Als Headliner wurden Die Toten Hosen und System Of A Down bestätigt. Außerdem werden Prophets Of Rage, Kraftklub, Beginner, AnnenMayKantereit und die folgenden weiteren Acts in Mendig (oder doch wieder dem Nürburgring?) und in Nürnberg aufspielen:

„Rock am Ring“ und „Rock im Park“ finden nächstes Jahr vom 2. bis 4. Juni 2017 statt. Der Vorverkauf beginnt am 20. Oktober 2016. Ticketpreise sind noch nicht bekannt.

Das „Rock am Ring“-Festival 2016 musste wegen Unwetter abgebrochen werden, Veranstalter Marek Lieberberg erwägte Konsequenzen. Seht hier ein paar Matschbilder zur Erinnerung:

Die Live Nation GmbH, deren Geschäftsführer Marek Lieberberg seit geraumer Zeit ist, kündigte zeitgleich eine Deutschland-Tour von System Of A Down an. Die Termin:

Do. 01.06.17 CH-Zürich Hallenstadion *

Di. 13.06.17 Berlin Wuhlheide

Mi. 14.06.17 Hamburg Barclaycard Arena

So. 02.07.17 Hannover TUI Arena