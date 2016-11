So sieht die Stereo-Anlage von Barack Obama aus

Der noch amtierende US-Präsident Barack Obama steht auf Kendrick Lamar, Jay Z und Soul, soviel wissen wir schon. Was neu ist: Im Weißen Haus pflegt der mächtigste Mensch der Welt seine Musik auf Vinyl zu hören.

Bei dem Plattenspieler handelt es sich um das Modell DP-300F von Denon, den man zur Zeit für etwa 300 Euro bekommt. Das Lautsprecher-Set besteht dem Anschein nach aus zwei „Kanto YU5“-Boxen (450 Euro) und dem Subwoofer Audioengine S8 (350 Euro). Das Bild über dem Plattenspieler ist übrigens von der Expressionistin Alma Thomas und trägt den Titel „Sky Light“. Weitere Bilder aus dem Weißen Haus findet Ihr beim Architectural Digest, für den auch dieses Foto gemacht wurde.

Gut, die Plattensammlung, die an der Bassbox lehnt, ist recht überschaubar, aber so ein Präsident kommt sicher nicht allzu häufig an großen Plattenläden vorbei. Das Album ganz rechts (GREATEST HITS von Al Green) zeugt immerhin von Musikgeschmack. Hier könnt Ihr die Platte hören.