So sieht Emma Watson im „Die Schöne und das Biest“-Remake aus

Disney verfilmt aktuell gefühlt alle seine Zeichentrick-Klassiker. Zuletzt kam das „Dschungelbuch“ ins Kino, demnächst folgen „Der König der Löwen“, „Mulan“ und „Aladin“. Im März 2017 kommt aber zunächst „Die Schöne und das Biest“ als Realverfilmung ins Kino – mit vielen Special Effects und prominenter Besetzung.

Auch interessant „The Jungle Book“: Wie Disney seine glorreiche Vergangenheit ausschlachtet Emma Watson, die als Hermine in den Potter-Verfilmungen bekannt wurde, wird Belle spielen, das Biest wird von Dan Stevens via Motion Capturing zum Leben erweckt. In den Sprechrollen für die lebendigen Tassen, Kerzenhalten etc. wurden Ewan McGregor, Ian McCellen und Kevin Kline engagiert.

Der erste Teaser zum Film zeigte vor einigen Wochen zwar keine einzige Szene aus dem Film, wurde aber innerhalb von 24 Stunden fast 100 Millionen Mal angeschaut. Jetzt wurden erste Fotos aus dem Film veröffentlicht, die Watson und Stevens in den Hauptrollen zeigen. Und obendrein dokumentieren, wie akkurat der Zeichentrickfilm umgesetzt wird:

Der Film startet am 16. März in den deutschen Kinos, Bill Condon führt Regie.