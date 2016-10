„Star Wars“: Trailer zu „Rogue One“ mit Darth Vader und Mads Mikkelsen erschienen

Im Dezember startet der erste Spin-off-Film der „Star Wars“-Reihe in den Kinos. „Rogue One: A Star Wars Story“ ist der Titel des von Gareth Edwards gedrehten Abenteuers, das zeitlich vor den Ereignissen vom allerersten Film der Reihe mit Luke Skywalker einsetzt. Also chronologisch zwischen Episode III und Episode IV. Verwirrt? Egal: Am Ende ist es halt Star Wars.

Den neuen Trailer zum Film könnt Ihr Euch direkt hier anschauen. Erstmals ist für wenige Sekunden Darth Vader zu sehen. Dessen Auftritt in „Rogue One“ sollte eigentlich ein Geheimnis bleiben, geleakte Prouktionsskizzen haben es aber bereits vorher verraten. Jetzt wird als aktiv mit dem Erscheinen der vielleicht berühmtesten Figur der Reihe geworben:

Die neuen Szenen zeigen erstmals Mads Mikkelsen im „Star Wars“-Universum. Bisher schwiegen sich die Produzenten und der Regisseur über dessen Rolle aus. Allem Anschein nach wird Mikkelsen in „Rogue One“ als einer der Erbauer des Todessterns etabliert. Seine Tochter Jyn Erso (Felicity Jones) schließt sich den Rebellen an, um die Baupläne für die mächtige Waffe zu stehlen.

Am 15. Dezember startet der neue „Star Wars“-Film in den Kinos.