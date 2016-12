Am 14. Oktober haben The Notwist ihr aktuelles Album SUPERHEROES, GHOSTVILLAINS + STUFF veröffentlicht. Das hindert sie aber nicht daran, sich auch für andere Künstler einzusetzen. Zum Beispiel solche, die tolle Musik machen, aber noch nicht das große Publikum haben, das sie verdient hätten.

In Zusammenarbeit mit den Münchner Kammerspielen und CLUBZWEI wollen Markus und Micha Acher von The Notwist die Konzertszene in München ein wenig bunter und schöner machen. Am 2. und 3. Dezember wird in den Kammerspielen ein kleines Festival stattfinden. Die Bands und Künstler wurden sorgfältig von den beiden Musikern ausgewählt. „Auf drei Bühnen versammeln sich lauter Lieblingsinterpreten und Künstler, die sie auf Konzertreisen, auf Streifzügen durchs Internet oder schlicht und einfach beim Besuch des Fachgeschäfts „Optimal“ schätzen gelernt haben“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Künstler kommen aus allen Teilen der Welt und das Hauptkriterium für die Auswahl waren Mut und Experimentierfreude in der Musik, die Grenzen aufbricht. Daher auch der Titel „Alien Disko“: Das Festival soll auch ein Zeichen gegen Nationalismus und Rassismus sein und das Miteinander bestärken.

Das Line-up von „Alien Disko“ sieht so aus:

2. Dezember:

Dawn of Midi

Carla dal Forno

LeRoy

Ras G + his Afrikan Space Program feat. MC Eagle Nebula

Sacred Paws

Stargaze Play Boards Of Canada

Sun Ra Arkestra (Directed by Marshall Allen)

Tenniscoats

+ Alien Transistor-Soundclash feat.: 1115, Joasihno + Le Millipede

3. Dezember:

The Comet is Coming

Mark Ernestus’ Ndagga Rhythm Force

Jam Money (Spillage Fete Records)

Joanna Gruesome

Hyperculte

Melt-Banana

MimiCof

Notwist

+ Gutfeeling Records-Disko feat.: Patcheko Allstars, Hochzeitskapelle, etc

Noch mehr Infos findet Ihr hier, Tickets gibt es für 39 Euro hier zu kaufen. Und falls Ihr neugierig geworden seid, hört in die Playlist zum Festival rein: