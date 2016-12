Vin Diesel ist ein notgeiler Depp und hat es jetzt in einem Video-Interview bewiesen

Zugegeben: Vin Diesel war noch nie Vorbild für besonders viel. Höchstens beim Pumpen im Fitnesstudio. Er dreht vornehmlich inhaltslose Filme wie die „Fast & Furious“-Reihe oder „xXx“. Bei der Promotion zu seinem neuen Film „xXx: The Return of Xander Cage“ traf Diesel die brasilianische YouTuberin Carol Moreira zum Interview. Mit Sonnenbrille und ärmellosem Shirt beginnt er vor laufender Kamera, Moreira anzubaggern.

Carol Moreira ist eine schöne Frau, diese Feststellung von Diesel gehen wir mit. Was dann allerdings passiert, ist an Schamlosigkeit kaum zu überbieten. Diesel beantwortet kaum eine Frage anständig, dreht sich mehrfach zu anderen Leuten im Raum um und lässt sich bestätigen, wie sexy sein Gegenüber doch sei. „Gott, bist du hübsch. Wie soll ich dieses Interview machen? Schaut euch diese Frau an. Sie ist so hübsch“, sagt der 49-Jährige.

Dass Moreira die Situation mit jeder Minute unangenehmer wird, ignoriert Diesel. Anstatt ihre Fragen zu beantworten, fordert er sie auf, „hier zu verschwinden und essen zu gehen“. Einen Zusammenschnitt des Videos könnt Ihr Euch hier anschauen:

Diesel hatte sich später für das Interview auf seiner Facebook-Seite entschuldigt. „Wir ihr alle wisst, versuche ich meine Interviews immer so spielerisch und spaßig wie möglich zu gestalten. Besonders, wenn ich in der Xander-Zone bin. Aber wenn ich jemandem zu nahe getreten bin, dann lasst mich dafür Entschuldigung sagen, weil es nicht meine Absicht war.“

Das komplette Interview wurde von einigen Branchendiensten als „Flirt-Attacke“ beschrieben. Man könnte es aber auch einfach als das umschreiben, was es ist: Diesel hat Carol Moreiras Job in diesem Moment nicht respektiert und sie vor einem Publikum komplett auf ihren Körper reduziert. Blöder Prollo…

Das komplette Interview findet Ihr noch einmal hier: