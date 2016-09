Warum Ihr ein Auge auf Portugals Musikszene werfen solltet

Portugal, das ist ein Traumreiseziel für Surfer, Heimat der amtierenden Fußball-Europameister und Herkunftsland des Portweins. Doch die Republik auf der iberischen Halbinsel hat viel mehr zu bieten als es der flüchtige Blick eines Touristen zulässt. Portugal hat eine immens vielfältige Popmusikszene. Im kommenden Januar 2017 wird es Fokusland des Eurosonic Festivals im niederländischen Groningen sein. Bei Europas wichtigster Austauschplattform der Musikszene möchte das 10-Millionen-Einwohner-Land den Schritt aus dem Schatten seines großen Nachbars Spanien machen und der Welt zeigen, dass nicht nur in Madrid und Barcelona Acts heimisch sind, die den gesamten Kontinent für sich gewinnen können, sondern auch das Nachtleben Lissabons, Portos und Leirias den ein oder anderen Geheimtipp parat hält.

Bereits beim Reeperbahn Festival, das vom 21. bis zum 24. September in Hamburg stattfindet, ist Portugal mit einigen seiner vielversprechendsten Acts vertreten. Drei von Ihnen wollen wir Euch hier vorstellen:

Surma

Surma ist 21 Jahre jung, hat Jazz studiert und beherrscht das komplette Instrumentarium einer Rock-Band. Dennoch hat sie sich für experimentelle Elektronika entschieden, in deren Soundscapes sich der Hörer schnell wie in einem Spiegelsaal fühlt: verloren und ständig selbstreflektierend. Erst vor kurzem wurde die Debütsingle „Maasai“ veröffentlicht, das erste Album soll noch diesen Winter folgen.

NEEV

NEEV ist keine Band, sondern ein namenloser Multiinstrumentalist ohne Label. Doch so etwas benötigt der junge Musiker schlichtweg nicht. Seine Musik bahnt sich auch so auf unaufhaltsame Weise ihren Weg durch die Tiefen des Internets. Mit 11 verliebte er sich in die Musik der White Stripes, davon übrig geblieben im Klanggewand NEEVs ist jedoch nichts. Vielmehr entfaltet sich hier ein dichter Soundteppich, der auf völlig analoge Weise gestrickt wurde, Lage über Lage.

First Breath After Coma

Nein, hier handelt es sich um keine Emocore-Combo, auch wenn der schwer verdauliche Name das vermuten lässt. First Breath After Coma ist vielmehr eine fünfköpfige Shoegaze-Band, die wir so eher aus Edingburgh oder Glasgow erwartet hätten. Hymnische Chöre treffen auf schwer verhallte Vocals und Gitarrenlicks, die wie eine Kreuzung aus Editors und Slowdive klingen. Ihr aktuelles Album DRIFTER erschien in diesem Jahr und sorgte in der Heimat für Erstaunen. Schließlich sind diese Burschen gerade einmal 20 Jahre alt.

Wer nun Lust auf mehr erhalten hat, kann alle drei Bands beim Why-Portugal-Showcase-Abend des Reeperbahn Festivals am 22. September in der Pooca Bar erleben.