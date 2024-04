Abbas neues „Waterloo“-Statement: „Nicht leicht, sich für das zu bedanken, was ihr uns gebt“

„Vier verschiedene Träume – aber die Realität hat sie übertroffen, das ist sicher.“

Abba haben auf ihren sozialen Netzwerken eine Dankesbotschaft veröffentlicht, um an den ESC-Sieg mit „Waterloo“ 1974 im englischen Brighton zu erinnern. Die Schweden siegten dort exakt 50 Jahre vor Veröffentlichung des neuen Statements. am 06. April.

Lesen Sie hier, was Benny, Björn, Frida und Agnetha geschrieben haben (und nebenbei ein bisschen Werbung für ihre „Abba Voyage“-Show machen, die bald vielleicht von London nach Las Vegas zieht):

„Es ist ein wenig schwindelerregend und zutiefst demütigend, wenn man bedenkt, dass Millionen von euch, die uns zum ersten Mal beim Eurovision 1974 gesehen haben, unsere Musik nicht nur an eine Generation weitergegeben haben, sondern an mehrere. Wir sehen den Beweis dafür jedes Mal, wenn einer von uns ABBA Voyage in London besucht, und deshalb können wir den 50. Jahrestag dieses Ereignisses in dem Wissen feiern, dass unsere Lieder immer noch in der ganzen Welt nachhallen.

Es ist schwer zu begreifen, dass 50 Jahre vergangen sind, seit wir vier im Dome in Brighton hinter der Bühne auf die Urteile aller Jurys in ganz Europa gewartet haben. Was waren also unsere Träume in diesen spannenden Momenten oder in dem Chaos nach dem Sieg, den wir mit dem geringsten Vorsprung in der Geschichte der Eurovision errungen hatten? Vier verschiedene Träume, zweifellos, aber was auch immer sie waren, wie großartig auch immer, die Realität hat sie übertroffen, das ist sicher.

Viele von euch waren von Anfang an dabei und haben uns seither begleitet – seit über einem halben Jahrhundert! Musik, die man entdeckt und zu lieben lernt, wenn man aufwächst oder sogar später im Leben, hat eine Art, für immer bei einem zu bleiben. Wir teilen diese Erfahrung mit euch, und zu wissen, dass unsere Musik zu einer Konstante in Ihrem Leben geworden ist, ist eine wunderbare Sache.

Im Laufe der Jahre sind wir mit der Liebe gesegnet worden, die wir von euch, unseren Fans, erhalten haben. Wir spüren das und wir möchten, dass ihr wisst, dass kaum ein Tag vergeht, an dem wir nicht daran erinnert werden. Es ist nicht leicht, sich für das zu bedanken, was ihr uns gebt, ohne trivial zu klingen, und dies ist kein Moment für Trivialitäten.

Es ist ein glücklicher und zugleich feierlicher Moment, und wir können nur hoffen, dass ihr versteht, wie dankbar wir für eine lange, erfolgreiche Karriere und für Ihre unerschütterliche Loyalität und Unterstützung in all den Jahren sind. Wir danken Euch! /Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid“

Im Original:

„It’s slightly dizzying and deeply humbling to think that millions of you who saw us for the first time in the Eurovision final in 1974 have passed our music on not only to one generation, but to several. We see evidence of that every time one of us visits ABBA Voyage in London and it’s because of this we can celebrate the 50th Anniversary of that event in the knowledge that our songs still resonate around the world.

It’s difficult to comprehend that 50 years have gone by since the four of us waited backstage for the verdicts of all the juries around Europe at the Dome in Brighton. So what were our dreams during those suspenseful moments or in the chaos in the aftermath of the victory we had secured with the smallest margin in Eurovision history? Four different dreams, no doubt, but whatever they were, however grand, reality has surpassed them, that’s for sure.

Many of you were there from the very start and have followed us ever since – for over half a century! Music you discover and learn to love when you grow up or even later in life has a way of staying with you forever. We share that experience with you and to know that our music has become a constant in your lives is a wonderful thing.

Throughout the years we have been blessed with the outpouring of love from you, our fans. We feel it and we want you to know that hardly a day goes by when we’re not reminded of it. To say thank you for what you’re giving us without sounding trivial is not easy and this is not a moment for triviality. It is a happy and at the same time solemn moment and we can only hope that you understand how deeply grateful we are for a long, successful career and for your steadfast loyalty and support through the years. Thank you! /Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid“.

Neue Waterloo-Komposition

Abba feiern den 50. Jahrestag von „Waterloo“ nicht nur mit diesem Statement, sondern auch neuen Vinyl-Editionen – sowie eine „Waterloo“-Neueinspielung durch Benny Andersson.