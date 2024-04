The Hives würdigen ABBA-Jubiläum während ihres Konzerts

Die Band spielte in der selben Konzerthalle, in der ABBA vor 50 Jahren den ESC gewann.

„Wie fühlt es sich an, bei diesem Ereignis hier zu sein?“, fragte The Hives-Sänger Pelle Almqvist das Publikum bei deren Konzert am Donnerstag (4. April) in Brighton das Publikum. Damit meinte Almqvist nicht seinen eigenen Gig, sondern machte auf das 50. Jubiläum von ABBAs ESC-Sieg (damals noch „Grand Prix Eurovision de la Chanson Européenne“) am 6. April 1974 aufmerksam. Mit „Waterloo“ gewann die schwedische Gruppe den Wettbewerb nämlich in keiner anderen Konzerthalle als dem Brighton Dome, in dem The Hives nun am Mittwoch (3. April) 50 Jahre später (genau genommen fehlen noch drei Tage) gespielt haben.

The Hives und ABBA teilen gleiche Herkunft

Besonders an diesem Moment dürfte für die Rockband gewesen sein, dass sie, wie ABBA, ebenfalls aus Schweden stammen. Almqvist, im üblichen schwarz-weißen Anzug, dem Markenzeichen der Band, erinnert an den besonderen Tag: „Es war der Beginn von Schwedens Erfolg als Musikexportnation, und wir sind der Abschluss. Hier schließt sich also sozusagen der Kreis.“

Neue „Waterloo“-Version von Benny Andersson

Auch ABBA feiert das 50. Jubiläum ihres Sieges. So wird die schwedische Gruppe anlässlich des besonderen Jahrestages am Samstag, 6. April, eine Piano-Version ihres Gewinnersongs „Waterloo“ veröffentlichen. Benny Andersson hat den Erfolgshit umkomponiert. Die Premiere dazu wird international gefeiert. In London, Stockholm und Berlin sind umfangreiche Events geplant. So wird das neue „Waterloo“ um 10:00 morgens zeitgleich in London und Stockholm das erste Mal im Friedrichstadt-Palast in Berlin zu hören sein. Der Grund: Nach ihrem „Eurovision Song Contest“-Sieg war das schwedische Quartett in der Sendung „Ein Kessel Buntes“ zu Gast. Die damalige Dreh-Location der Varieté-Sendung war der Friedrichstadt-Palast.