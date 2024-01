Kings Of Leon kündigen mit THE MUSTANG ein neues Album an

„Mach euch bereit für ‚The Mustang‘“, sagten sie bei ihrem ersten Konzert des Jahres 2024.

Am Donnerstag (25. Januar) traten Kings Of Leon live in León, in Mexiko, auf. Dabei gab es eine Ankündigung der Band: Neue Musik werde „sehr bald“ kommen, wie Sänger Caleb Followill dem Publikum mitteilte. Der Albumtitel soll wohl lauten: THE MUSTANG.

Der Auftritt war ihr erster im Jahr 2024. Auf der Bühne der Velaria De La Feria in León, Mexiko, verkündete Followill am Ende des Gigs also, dass neue Musik auf dem Weg sei. „Sehr bald, also macht euch bereit für ‚The Mustang‘. Er fügte außerdem hinzu: „Das ist aber nicht dieser Song, der jetzt kommt“, bevor sie ihren – natürlich unverkennbaren – Hit „Sex On Fire“ von 2008 anstimmten.

Seht hier ein Fan-Video des Moments:

Ein genaues Release-Datum gaben Kings of Leon jedoch nicht bekannt.

Wer sie 2024 live sehen will, hat beim Deichbrand Festival vom 18. bis 21. Juli die Möglichkeit dazu.

Das aktuelle Kings-Of-Leon-Album, WHEN YOU SEE YOURSELF, erschien 2021.