Anderson .Paaks neues Tattoo soll posthume Musik von ihm verhindern

Zu schmerzvoll erscheint der abrupte Abschied eines geliebten Stars, dessen Musik einen über Jahre begleitete und von dem man gerne noch so viel gehört hätte. Posthume Veröffentlichungen von verstorbenen Rappern wie XXXTentacion, Juice Wrld und kürzlich Pop Smoke sind deshalb in der Regel kommerziell erfolgreich. Kontrollieren können die Artists ihren künstlerischen Output nach ihrem Ableben natürlich nicht mehr. Anderson .Paak scheint nun einen Weg gefunden zu haben, all seine unveröffentlichten Aufnahmen mit ins Grab zu nehmen: Ein Tattoo soll helfen.

Der Sänger und Musikproduzent Anderson .Paak, der aktuell zusammen mit Bruno Mars wohl an dem ersten Album der gemeinsamen Gruppe Silk Sonic arbeitet, hat offensichtlich keine Lust der nächste Pop Smoke zu werden. Auf seinem Instagram-Account teilte der Musiker kürzlich ein Foto seines Unterarms, den er sich frisch tätowieren ließ. Dabei handelt es sich um einen Text, der eine deutliche Warnung ausspricht bezüglich des posthumen Umgangs mit seinem musikalischen Werk: „Wenn ich weg bin: Bitte veröffentlicht keine posthumen Alben oder Songs, die meinen Namen angeben. Das waren nur Demos, die niemals von der Öffentlichkeit gehört werden sollten.“

You know the music industry is f*cked up when artists tattoo these type of things

— filip (@filipneuff) August 16, 2021