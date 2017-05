Antilopen Gang, Notwist und die Sterne treten am Tag der Pressefreiheit in Berlin auf

Am internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai wird die Antilopen Gang ein Konzert am Brandenburger Tor spielen. Unter dem Motto „Auf die Presse! – Konzert mit Message“ werden auch weitere Künstler wie The Notwist, die Sterne und Sookee auftreten. Anlass ist die Inhaftierung des Journalisten Deniz Yücel in der Türkei. Weitere 150 Journalisten sollen außerdem in türkischen Gefängnissen einsitzen, 350 sollen es weltweit sein.

In der Presseerklärung der Initiative Freundeskreis #FreeDeniz, die hinter dem Konzert steckt, heißt es: „Zahlreiche Künstler unterstützen das große Konzert mit Message, organisiert von der Initiative Freundeskreis #FreeDeniz mit Unterstützung von Amnesty International, Reporter ohne Grenzen, KulturForum TürkeiDeutschland und den Medienpartnern Welt, taz, Bild, Jungle World und Flux FM am Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai am Brandenburger Tor.“

Neben den Konzerten wird es auch Kundgebungen geben, auch Journalisten werden anwesend sein und ihre Solidarität mit Deniz Yücel kundtun. Los geht es um 17.30 Uhr. Hier geht es zum Facebook-Event für mehr Informationen – der Eintritt ist frei.