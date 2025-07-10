The Pogues

Erfahre alles über The Pogues – Biografie, News, Diskografie, Alben-Reviews und aktuelle Tourdaten im MUSIKEXPRESS Artist Archiv.

Neueste Artikel über The Pogues

Nick Cave bei einer Veranstaltung im Theater am Tanzbrunnen in Köln, 2023.

Nick Cave: Dieses Ritual zieht er vor seinen Konzerten durch

10.07.2025 

— ME-Redaktion

The Pogues Perform At Brixton Academy In London

The Pogues gehen nach Tod von Shane MacGowan wieder auf Tour

20.11.2024 

— ME-Redaktion

Shane MacGowan

The Pogues’ Spider Stacy zollt Shane MacGowan Tribut

29.01.2024 

— ME-Redaktion

Shane MacGowan und Victoria Mary Clarke

„Fairytale of New York“ nicht auf 1: So reagiert Shane MacGowans Witwe

27.12.2023 

— Maxine Schneider

Nick Cave (links) und Shane MacGowan (rechts)

Niederschrift: Nick Cave erinnert an Shane MacGowan

22.12.2023 

— Anna Mörck

Shane MacGowan

Shane MacGowans letzter Wunsch: Ein großes Besäufnis für die Trauergäste

13.12.2023 

— Maxine Schneider

Shane MacGowan

Shane MacGowan: So emotional war die Beerdigung des Pogues-Frontmanns

08.12.2023 

— Markus Brandstetter

Shane MacGowan the Pogues

Beerdigung von Shane MacGowan: Tausende Iren trauern

08.12.2023 

— ME-Redaktion

Shane MacGowan the Pogues

Shane MacGowan: Zur Beerdigung kommt auch der irische Präsident

04.12.2023 

— Anna Mörck

Shane MacGowan the Pogues

Shane MacGowan: Todesursache bekannt gegeben

04.12.2023 

— Anna Mörck

Shane MacGowan the Pogues

The Pogues: „Fairytale of New York“ ist wieder in den Charts

04.12.2023 

— Maxine Schneider

shane macgowan pete doherty

Shane MacGowan: So würdigt Peter Doherty seinen Freund und Kollegen

01.12.2023 

— Samira Frauwallner

Shane MacGowan live
Nachruf

Shane MacGowan: Das Paradebeispiel für den Rock-Mythos

30.11.2023 

— Albert Koch

Shane MacGowan ist tot: Fragen zur Todesursache

30.11.2023 

— me

Shane MacGowan

The-Pogues-Sänger Shane MacGowan gestorben

30.11.2023 

— Markus Brandstetter

Shane MacGowan London 1997

Shane MacGowans Frau feiert fünfjährige Ehe und Krankenhausentlassung

27.11.2023 

— redaktion

Shane MacGowan

Shane MacGowan rechtzeitig zu Weihnachten aus dem Krankenhaus entlassen

24.11.2023 

— Anna Mörck

Shane MacGowan

The Pogues: Shane MacGowans Frau hat Angst vor dessen Tod

15.11.2023 

— Anna Mörck

British Summer Time 2014 - July 5th

The Pogues: Update zum Gesundheitszustand von Shane MacGowan

26.10.2023 

— ME-Redaktion

GettyImages-1323743868

The Pogues: Shane MacGowan gibt Gesundheits-Update

02.01.2023 

— Amelie Fromm

Peter Doherty_Frederic Lo_Pressefoto 02_Credit_Nicolas Despis-quer

Peter Doherty und Frédéric Lo covern „Fairytale of New York“

29.12.2022 

— Martin Schüler

GettyImages-458015889

The Pogues‘ Shane MacGowan liegt im Krankenhaus

06.12.2022 

— Amelie Fromm

Tobias Frey

03.12.2008 

— Tobias Frey

