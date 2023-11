Shane MacGowan ist tot: Fragen zur Todesursache

Woran starb der legendäre Frontmann von The Pogues?

Der irische Sänger, Songschreiber und Poet Shane MacGowan ist im Alter von 65 Jahren gestorben, wie seine Ehefrau Victoria Mary Clarke in einem emotionalen Statement bestätigte. Nun stellen sich viele Fans natürlich die Frage, woran MacGowan starb.

Eine offizielle Todesursache wurde bislang nicht genannt. Dass MacGowan aber seit langem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, ist kein Geheimnis. MacGowan war erst vor wenigen Tagen aus dem Krankenhaus entlassen worden, nachdem er dort wegen einer potenziell lebensbedrohlichen und langwierigen Enzephalitis-Erkrankung fünf Monate lang behandelt wurde. Eine solche Erkrankung lässt das Gehirn anschwellen. Clarke teilte immer wieder in den Sozialen Netzwerken Bilder und Gesundheitsupdates ihres Mannes.

Vor kurzem aus dem Krankenhaus entlassen

Am 22. November 2023 jubelte sie noch anlässlich seiner Entlassung: „Shane wurde aus dem Krankenhaus entlassen! Wir sind den Ärzten, Krankenschwestern und dem Personal im St. Vincent’s zutiefst und ewig dankbar. Es ist das Beste! Und besonderer Dank geht an Tom Creagh und Brian Corscadden für eure Hilfe.“

Clarke schrieb auch über die Verlustängste, die sie empfand. „Aber manchmal, wenn man sehr tief liebt, wird man mit schrecklichen Verlustängsten konfrontiert, die sich so groß und verheerend anfühlen können, dass man nicht weiß, wie man sie überleben soll, und sich ein Leben ohne die Person, die man liebt, nicht vorstellen kann. In diesen Momenten, in denen du in den Abgrund starrst, hast du die Möglichkeit, dein Bewusstsein über die Grenzen deines Verstandes hinaus zu erweitern“, so Clarke.

MacGowan war für seinen jahrzehntelangen, ausschweifenden Alkoholkonsum bekannt, der ihn optisch und körperlich zeichnete. Der Musiker machte immer wieder Schlagzeilen wegen seiner Gesundheit. 2015 brach er sich beim Tanzen das Becken und saß seitdem im Rollstuhl.