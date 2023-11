The-Pogues-Sänger Shane MacGowan gestorben

Der irische Sänger und Songschreiber Shane MacGowan ist im Alter von 65 Jahren gestorben.

Shane MacGowan ist tot. Der legendäre Frontmann von The Pogues starb am 30. November 2023 im Alter von 65 Jahren. Seine Frau Victoria Mary Clarke bestätigte sein Ableben in einem offiziellen Statement.

„Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, also werde ich es einfach sagen. Shane, der immer das Licht sein wird, das ich vor mir habe und das Maß meiner Träume und die Liebe meines Lebens und die schönste Seele und der schönste Engel und die Sonne und der Mond und der Anfang und das Ende von allem, was mir lieb ist, ist zu Jesus und Maria und seiner schönen Mutter Therese gegangen“, schreibt Clarke.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Ich bin über alle Maßen gesegnet, ihn getroffen zu haben und ihn geliebt zu haben und von ihm so unendlich und bedingungslos geliebt worden zu sein und so viele Jahre des Lebens und der Liebe und der Freude und des Spaßes und des Lachens und so vieler Abenteuer erlebt zu haben. Es gibt keine Möglichkeit, den Verlust zu beschreiben, den ich fühle, und die Sehnsucht nach nur einem weiteren seiner Lächeln, das meine Welt erhellte. Danke, danke, danke, danke für deine Anwesenheit in dieser Welt, du hast sie so hell gemacht und du hast so vielen Menschen mit deinem Herzen, deiner Seele und deiner Musik so viel Freude bereitet. Du wirst für immer in meinem Herzen leben. Rave on in the garden all wet with rain that you loved so much . You meant the world to me“, heißt es im Statement weiter.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

MacGowan war erst vor wenigen Tagen aus dem Krankenhaus entlassen worden, nachdem er dort wegen einer potenziell lebensbedrohlichen und langwierigen Enzephalitis-Erkrankung fünf Monate lang behandelt wurde. Der Musiker hatte seit langem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die wohl auch auf seinen ausschweifenden Lebensstil und seinen jahrzehntelangen Alkoholmissbrauch zurückzuführen waren. Seit 2015 saß MacGowan außerdem im Rollstuhl – die Folge eines Beckenbruchs.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

MacGowan wurde in den 1980er-Jahren mit The Pogues berühmt, wo er irischen Folk, Punkrock und Poesie miteinander verband. Sein größter Hit ist der Weihnachtsklassiker „Fairytale Of New York“, bei dem MacGowan im Duett mit Kirsty MacColl sang. Er gilt als einer der großen Lyriker der Rockmusik, was Alben wie „Rum, Sodomy & The Lash“ oder „If I Should Fall From Grace With God“ eindrucksvoll belegen.