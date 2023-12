Beerdigung von Shane MacGowan: Tausende Iren trauern

Der Pogues-Sänger wird in einer privaten Feuerbestattung in Nenagh beigesetzt.

Shane MacGowan wird am Freitagnachmittag (08. Dezember) bestattet. Tausende von Trauernden, darunter auch irische Politiker und viele Prominente, werden erwartet, um dem Sänger von The Pogues die letzte Ehre zu erweisen.

Der unermüdliche Sänger starb letzte Woche im Alter von 65 Jahren nach langer Krankheit. Nach seinem Tod meldeten sich zahlreiche Musiker, um an die große Songwriterkunst des Iren zu erinnern. Bruce Springsteen nannte ihn einen der Größten. U2 verneigten sich vor MacGowan mit einem Cover während eines Las-Vegas-Konzertes.

In der Stadt Nenagh, wo am Freitag ein öffentlicher Gottesdienst und anschließend eine private Einäscherung stattfinden wird, ertönen laut britischem „Telegraph“ öffentlich bereits seit Stunden Lieder der Band in Dauerschleife.

Zuvor hatte MacGowans Witwe Victoria Mary Clarke erklärt, dass die Ursache für den Tod des Sängers eine Lungenentzündung war. MacGowan hatte im Laufe der Jahre an einer Reihe von gesundheitlichen Problemen gelitten, wurde zuletzt in einer Klinik wegen einer Enzephalitis behandelt.

Die Anteilnahme der Menschen rührt Clarke: „Es ist unglaublich, dass so viele Menschen zu seiner Beerdigung kommen wollen und dass so viele wunderbare Menschen ihr Herz und ihre Seele dafür einsetzen, dass sie großartig, magisch und unvergesslich wird.“