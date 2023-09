B.G. von Hot Boys: Nach elf Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen

B.G. konnte vorzeitig raus – ursprünglich sollte er 14 Jahre in Haft verbringen.

Rapper B.G. ist am 5. September nach elf Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen worden. Der Musiker aus New Orleans wurde 2012 wegen illegalen Waffenbesitz, Autoklau und Zeugenbeeinflussung zu 14 Jahren Haft verurteilt. Das Gründungsmitglied von den Hot Boys wurde nun also sogar vorzeitig entlassen. Warum es zu der Strafminderung kam, ist aktuell nicht bekannt.

Schon 2009 wurde der US-Artist bei einer Verkehrskontrolle herausgezogen und festgenommen, weil er sich illegalerweise im Besitz dreier Schusswaffen sowie in einem gestohlenen Fahrzeug befand. Später wurde B.G. ebenfalls wegen der Behinderung der Justiz angeklagt, weil er einen Freund dazu drängte, den Besitz der Waffe fälschlicherweise auf sich zu nehmen.

Zu B.G.: Christopher Dorsey, alias B.G., wurde in der Rap-Szene von New Orleans als Part von Hot Boys bekannt, bei denen weiterhin Lil Wayne, Turk und Juvenile Mitglieder waren. Zusammen brachten sie Tracks wie „Neighborhood Superstars“, „Get It How U Live“ und „Ride or Die“ heraus. Schon Anfang der 90er veröffentlichte B.G. solo Platten beim Label Cash Money Records – doch 2002 trennte er sich nach einem Streit vom Label und gründete sein eigenes – Choppa City. Welche Pläne der Rapper für die Zukunft hat, ist unklar.