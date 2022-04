Backstreet Boys live 2022 – Zusatzkonzerte: Tickets und Termine

Die Backstreet Boys gehen im Herbst auf „DNA World Tour 2022“. Nachdem bereits bekannt war, dass die Band neun Konzerte in Deutschland und eines in der Schweiz geben würden, kommen nun noch fünf weitere Termine hinzu.

Mit dabei sind weitere Gigs in Köln, Berlin, Mannheim, München und Hamburg. Tourstart in Deutschland ist am 10. Oktober in Köln. Tickets für die Zusatzkonzerte sind bereits ab sofort (08. April) erhältlich.

Backstreet Boys live

DNA World Tour 2022

10.10.2022 Köln, Lanxess Arena*

12.10.2022 Berlin, Mercedes-Benz Arena

13.10.2022 Berlin, Mercedes-Benz Arena*

15.10.2022 Hannover, ZAG Arena

17.10.2022 Mannheim, SAP Arena*

18.10.2022 Mannheim, SAP Arena

20.10.2022 München, Olympiahalle

21.10.2022 München, Olympiahalle*

24.10.2022 Hamburg, Barclays Arena*

25.10.2022 Hamburg, Barclays Arena

27.10.2022 Zürich, Hallenstadion

30.10.2022 Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

31.10.2022 Köln, Lanxess Arena

04.11.2022 Dortmund, Westfalenhalle

*Zusatzkonzerte

Tickets gibt’s hier:

www.livenation.de/artist-backstreet-boys-16

www.ticketmaster.de

www.eventim.de

www.ticketmaster.ch

www.ticketcorner.ch

Ein Teil der Erlöse soll an den UNHCR gehen, das UN-Flüchtlingshilfswerk – und Geflüchtete aus der Ukraine zugute kommen.

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de +++