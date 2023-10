Bad Bunny kündigt neues Album für 13. Oktober an – mitsamt Teaservideo

Bad Bunnys neue Platte soll „komplett anders“ als UN VERANO SIN TI sein. Erfahrt hier mehr.

Bad Bunny hat ein neues Album für Freitag (13. Oktober) angekündigt. Der Latin-Rap- und Reggaeton-Sänger nennt die Platte NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA, zu Deutsch: „Niemand weiß, was morgen passieren wird“.

Im Gespräch mit „Vanity Fair“ beschreibt der 29-Jährige die Sammlung an neuen Songs wie folgt: „Es ist unmöglich, dass das Album, das nach ,Un Verano Sin Ti‘ kommt, so klingt wie dieses – niemals. Ich werde immer nach einem Weg suchen, etwas Neues zu machen.“

Das Teaservideo zum neuen Album

Auf Instagram hat der Account „BadBunnyPR“ ein Video mit dem Untertitel „Der von vielen am meisten erwartete Tag ist gekommen …“ geteilt.

In dem Clip sieht man ein heranfahrendes Auto und Bad Bunny, der im Stil alter Mafia-Filme eine Zigarre und ein Feuerzeug hält und ein Lokal betritt. Es folgt der Teaser zum Veröffentlichungsdatum seiner neuen LP: Freitag, der 13. Oktober.

Bad Bunny „spielt herum“ und wird persönlicher

Benito Antonio Martínez Ocasio, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, erzählt gegenüber „Vanity Fair“ zu seiner Herangehensweise an neue Songs: „Ich spiele herum und genieße es, mich gehen zu lassen. Ich lasse mich sehr von der Musik der 70er-Jahre inspirieren. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das meine Musik im Allgemeinen oder nur einen Song prägen wird.“

Was er zudem verrät: Sein kommendes Studioalbum habe das Potenzial, sein persönlichstes zu werden: „Mehr denn je fühle ich mich sicherer, über das zu sprechen, was ich denke, was ich fühle, und wie ich durch meine Musik lebe.“

Hier die Preview zum Album anhören:

Mehr über Bad Bunny

Bad Bunny hat von 2018 bis 2022 einige Alben auf den Markt gebracht: Sein erstes (X 100PRE) erschien 2018. Es folgten OASIS (2019), EL ÙLTIMO TOUR DEL MUNDO (2020), YHLQMDLG (2020), LAS QUE NO IBAN A SALIR (2020) und UN VERANO SIN TI (2022).

Zuletzt trat Bad Bunny am 5. Oktober in Florida bei den 30. Billboard Latin Music Awards auf. Die Awards werden zur Ehrung der beliebtesten Alben, Lieder und Interpret:innen der lateinamerikanischen Musik abgehalten. Der 29-jährige Puerto-Ricaner gewann gleich mehrere Auszeichnungen, u.a. „Artist of the Year“, „Tour of the Year“, „Global 200 Latin Artist of the Year“ und „Global 200 Latin Song of the Year“.

Seine Performance auf der Veranstaltung dauerte ganze acht Minuten.

