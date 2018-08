Beastie Boys: Adam Yauch mit interaktiver Studio-Tour geehrt

Back in the days: Die Beastie Boys 1998. Bandmitglied Adam Yauch (in der Mitte) verstarb 2012.

Wollte man früher hinter die Kulissen seiner Musikidole schauen, musste man sich mit kurzen Kameraschwenks und langen, gesetzten Interviews zufriedengeben. Das sah dann ungefähr so aus, wie in diesem „Inside Look“ über die Oscilloscope Laboratories von 2002:

https://www.youtube.com/watch?v=06ko4x9kVgM Video can’t be loaded: Beastie Boys HD : An Inside Look At Oscilloscope Laboratories – 2004 (https://www.youtube.com/watch?v=06ko4x9kVgM)

Dank der detailverliebten, interaktiven Tour „The House That Yauch Built“ können Beastie-Boys-Fans jetzt ganz individuell durch die Räumlichkeiten stöbern. Welche Geschichte steckt hinter dem Ping-Pong-Tisch, was hat es mit dem Fisheye an der Decke auf sich und was passiert, wenn man das NASA-Bild an der Wand anklickt? Das Studio wurde von dem 2012 verstorbenen Beastie-Boys-Mitglied Adam „MCA“ Yauch gegründet. Anhand von Video-Dokumentationen, Interviews und bislang unveröffentlichtem Archivmaterial wird MCAs Vermächtnis nun auf innovative Art gewürdigt.

Am 30. Oktober 2018 wird außerdem das „Beastie Boys Book“ erscheinen, ein persönlicher Sammelband der Bandgeschichte.

Hier geht es zu „The House That Yauch Built“