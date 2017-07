Beats, Sonne, Party: Das splash! Festival 2017 in Bildern

Was für eine stilechte Geburtstagssause das war, beim splash! am vergangenen Wochenende. Und weil nach der Party vor der Party ist, verkürzen wir Euch die Wartezeit bis Deutschlands größtes Hip-Hop-Festival 2018 wieder am Start ist. Hier gibt’s ein Best-Of in Bildern vom Festivalwochenende unter anderem Marteria, K.I.Z., Nas, Genetikk und vielen mehr. Was außerdem in Ferropolis passierte? Das hier: