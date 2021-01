Black Country, New Road: Neuen Song „Track X“ hören

Black Country, New Road stellen ihre zweite Single aus dem am 5. Februar 2021 erscheinenden Debütalbum FOR THE FIRST TIME vor – das Video zu „Track X“ feiert heute Premiere.

Black Country, New Road über die Entstehung von „Track X“

Frontmann Isaac Wood spricht über die neue Single: „‚Track X‘ ist ein Song, an dem wir bereits 2018 gearbeitet haben, der es aber nie auf die Bühne geschafft hat. Wir beschlossen, ihn während der Aufnahmen zu FOR THE FIRST TIME wieder aufleben zu lassen und ihn im Studio neu zusammenzusetzen. Die Geschichte ist alt, aber eine gute und erzählenswert. Wir glauben, dass die Leute gerne mitsingen werden.“

Die Idee zum Video

Wie schon bei der ersten Single „Science Fair“ hat die Londoner Band Bart Price engagiert, um das Video zu kreieren. „Im Musikvideo zu ‚Track X‘ geht es um die Nostalgie, ein Kind zu sein und glückliche Zeiten mit der Familie, dumme Momente mit Freunden – wie das Füttern von Cheetos an eine riesige Horde von Vögeln auf einem Walmart-Parkplatz – und um Tumblr- und YouTube-Videos von Katzen. Aber gleichzeitig gibt es auch einen Kommentar zur Vergänglichkeit der Vergangenheit, wie bei den Aufnahmen der verlassenen Häuser, und ein Gefühl dafür, dass das, woran wir uns erinnern, vielleicht nicht ganz real ist, wie bei den idealisierten Stock Footage-Aufnahmen. Ich wollte all diese Emotionen und Gedanken miteinander verbinden und ein amerikanisches Home-Video im Stil der 2000er Jahre machen.“

Livestream zum Release ihres Debütalbums

Neben der neuen Single hat die Band auch Details zu einem Termin bekannt gegeben, um die Veröffentlichung ihres Debütalbums in der Queen Elizabeth Hall im Londoner Southbank Centre am 6. März 2021 zu feiern. Das Event wird weltweit per Livestream übertragen. Die Tour von Black Country, New Road musste auf Herbst 2021 verschoben werden.

Black Country, New Road live

23.10.2021 – Bumann & Sohn – Köln, Deutschland

06.11.2021 – Bogen F – Zürich, Schweiz

09.11.2021 – Lido – Berlin, DE

11.11.2021 – Transcentury Update Warm Up @ UT Connewitz – Leipzig, DE

12.11.2021 – Bahnhof Pauli – Hamburg, DE