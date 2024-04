Walt Disco kommen für vier Konzerte nach Deutschland

Im November treten sie in Hamburg, Köln, Frankfurt und Berlin auf. Alle Infos hier.

Am 14. Juni erscheint mit THE WARPING das neue Album von Walt Disco. Eine Platte mit der die Glasgower Band ihren Glam-Pop noch weiter dehnen und erhöhen will. Auf Albumlänge gibt es Orchestermusiker:innen mitsamt Streichern zu hören und bereits ihre Single „You Make Me Feel Dumb“ zeigt, wie sie dazu ihren Disco-Anspruch mit Augenzwinkern kombinieren.

Von der Band heißt es in der Pressemitteilung zum neuen Werk: „Mit ‚The Warping‘ erforschen wir Themen wie Veränderung, Wachstum und den Umgang mit den komplexen Kämpfen, die im Leben eines jeden auftreten. Es fühlt sich an wie unser bisher biografischstes Werk. Wenn man es jetzt hört, ist es wie eine Momentaufnahme für uns als Menschen und als Band. Dieses Album ist in gewisser Weise ein Fahrplan unserer Verletzlichkeit, aber es fühlt sich gut an, mit unserer Musik so ehrlich zu sein und alles auf den Tisch zu legen, sowohl mit unseren Texten als auch mit unseren Arrangements. Diese Akzeptanz der eigenen Emotionen und Ehrlichkeit sich selbst gegenüber ist es, was wir hoffen, dass die Leute vom Hören von ‚The Warping‘ mitnehmen können.“

Nur logisch, dass sie die frische eingespielten Tracks auch live ausprobieren wollen. Nachdem sie in der Vergangenheit als Support für Duran Duran, Primal Scream und auch Simple Minds unterwegs waren, haben sie für November 2024 vier Headliner-Termine für Deutschland angekündigt. MUSIKEXPRESS präsentiert.

Los geht es am 18. November in Hamburg, am nächsten Abend steht Köln an – gefolgt von Frankfurt am 21. November und Berlin am darauffolgenden Abend als Abschlussgig.

Walt Disco live – Tourtermine im Überblick:

18.11. Hamburg, Nochtspeicher

19.11. Köln, Blue Shell

21.11. Frankfurt, Brotfabrik

22.11. Berlin, Prachtwerk

Tickets

Karten können im exklusiven Pre-Sale ab Mittwoch, 17. April, um 11.00 Uhr ergattert werden. Der allgemeine Vorverkaufsstart startet dann am Freitag, 19. April, um 11.00 Uhr.

Was ihr noch zu Walt Disco wissen solltet

Mit ihrem Erstlingswerk UNLEARNING konnte die Gruppe den Scottish Album of the Year Award sowie den Preis fürs Best Independent Album bei den AIM Awards für sich einheimsen.

Einen Promi-Fan haben sie obendrauf auch noch: Tilda Swinton nannte sie einmal als ihren Lieblingsact.