Blackie Onassis: Urge-Overkill-Drummer mit 57 Jahren verstorben

Der ehemalige Schlagzeuger von Urge Overkill starb vor wenigen Tagen. Auf Instagram trauern Fans und Freunde um den Musiker.

Blackie Onassis, der ehemalige Drummer von Urge Overkill, ist tot. Dies gab die Band am Mittwoch (14. Juni) über ihre Social-Media-Kanäle bekannt. Er ist 57 Jahre alt geworden. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.

In einem Beitrag auf Instagram heißt es: „Urge Overkill ist traurig darüber, dass Blackie verstorben ist. Bitte respektiert unsere Privatsphäre in dieser Zeit. Wir senden viel Liebe an seine Familie und alle seine Fans. Wir wissen, dass er vermisst werden wird.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Urge Overkill (@urgeoverkill)

Jack Black trauert um Blackie Onassis

In einem zweiten Post bedankte sich die Gruppe bei ihren Fans für ihre „Liebe und Unterstützung“ nach der Nachricht und teilte ein aktuelles Foto von Rowan mit dem Schauspieler und Musiker Jack Black. „Danke für die Liebe und Unterstützung heute. Wir wollten dieses Foto von Blackie mit euch teilen, wir hoffen, dass es euch genauso gut gefällt wie uns“. Jack Black trauert um seinen Freund mit den Worten: „Ich habe Blackie geliebt. Supersonic Storybook. Saturation. Exit the Dragon. Einige meiner Lieblingsalben aller Zeiten! Er war ein Joker und eine Naturgewalt. Ich werde ihn vermissen“.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Urge Overkill (@urgeoverkill)

„Blackie“, wie er von seinen Kollegen scherzhaft genannt wurde, hieß mit bürgerlichem Namen John „Johnny“ Rowan. Er war der (ehemalige) Drummer von Urge Overkill und stieß 1991, fünf Jahre nach der Gründung der Band, dazu. Er ersetze den damaligen Schlagzeuger Jack Watt. Im selben Jahr spielte er mit der Gruppe das dritte Studioalbum THE SUPERSONIC STORYBOOK ein. 1992 begleitete Urge Overkill als Vorband Nirvana bei deren Tournee zu NEVERMIND.

Der „Pulp Fiction“-Soundtrack und EXIT THE DRAGON

Rowan trommelte auf dem wohl größten Hit „Girl, You’ll Be a Woman Soon“. Bekannt wurde der Cover-Song von Neil Diamond durch den Kultfilm „Pulp Fiction“. Veröffentlicht wurde er 1994 auf dem dazugehörigen Soundtrack. Quentin Tarantino wählte den Track damals als Filmmusik für seinen Kinoerfolg aus. Der Titel schaffte es unter die ersten 50 Plätze der Billboard Top 100.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

1995 erschien das Album EXIT THE DRAGON. Einem Bericht der „Los Angeles Times“ zufolge wurde Rowan kurz nach der Veröffentlichung von EXIT THE DRAGON wegen Heroinbesitzes verhaftet. Er verließ die Gruppe und verlor in den darauffolgenden Jahren den Kontakt zu seinen Bandkollegen. Aufgrund von Drogen- und Alkoholproblemen, sowie dem ausbleibenden Erfolg, trennten sich Urge Overkill 1996 offiziell.

Sänger Nash Kato versuchte sich anschließend als Solokünstler. Später tat sich John Rowan wieder mit Nash Kato für dessen Soloprojekt zusammen, und schrieb sechs Songs für seinen ehemaligen Bandkollegen. Diese erschienen 2000 auf seinem Soloalbum DEBUTANTE.

Im Jahr 2004 formierten sich Urge Overkill neu. Rowan wollte bei dieser Reunion allerdings nicht dabei sein und wurde durch Schlagzeuger Bon Quest ersetzt. Am 13. Juni verstarb nun der Ex-Drummer. Zu den Umständen seines Todes ist bisher nichts bekannt.

30 Jahre SATURATION und „Sister Havana“

Erst vor wenigen Tagen feierte Urge Overkill 30-jähriges Jubiläum ihres Albums SATURATION. Es war das vierte Studioalbum der US-Rocker und wurde am 8. Juni 1993 veröffentlicht. Neben dem Schlagzeug übernahm Blackie auf dem neunten Track des Albums „Dropout“ auch den Gesang. Der erfolgreichste Song von SATURATION war „Sister Havana“. Im Musikvideo dazu gibt es Rowan an den Drums zu sehen.