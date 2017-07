„Blade Runner 2049“-Trailer: Ryan Gosling übernimmt den Job von Harrison Ford

Am 5. Oktober startet die wohl mit größter Spannung erwartete Fortsetzung des Jahres. „Blade Runner 2049“ führt den Science-Fiction-Kultfilm von Ridley Scott aus dem Jahr 1980 fort, die Regie übernimmt Denis Villeneuve, der zuletzt mit „Arrival“ auftrumpfen konnte. Die Fallhöhe ist groß, denn die Geschichte über eine Zukunft, in der Replikanten inmitten der Menschen wohnen, entwickelte sich in den vergangenen Jahrzehnten zum Kultfilm.

„Blade Runner 2049“ setzt einige Jahre nach dem Erstling an, Harrison Fords Figur Rick Deckard lebt versteckt in einer Bruchbude, Ryan Goslings Officer K muss ihn finden um ein Geheimnis zu lüften. Jared Leto und Robin Wright sorgen im neuen Trailer zum Film für viel Geheimniskrämerei, Action und wunderbare Setpieces scheinen allerdings jetzt schon garantiert zu sein.

Den neuen Trailer zu „Blade Runner 2049“ könnt Ihr Euch hier anschauen: