Blxst kommt im November nach Deutschland

Nachdem er kürzlich sein Debütalbum BEFORE YOU GO veröffentlicht hat, kündigt der aus Los Angeles stammende Rapper Blxst nun eine Europa-Tour angekündigt, die ihn auch nach Deutschland führen wird. Im November wird er der Reihe nach in Hamburg, Köln, Frankfurt und Berlin auftreten. Die Tour führt den 29-Jährigen außerdem noch nach Dänemark, Niederlande, Frankreich und Irland. Hier findest du alle Termine der Europa-Tour von Blxst:

2. Nov 2022 – Kopenhagen, Dänemark

3. Nov 2022 – Hamburg, Deutschland (Mojo)

5. Nov 2022 – Köln, Deutschland (Kantine)

6. Nov 2022 – Frankfurt, Deutschland (Gibson Club)

7. Nov 2022 – Berlin, Deutschland (Metropol)

9. Nov 2022 – Amsterdam, Niederlande

10. Nov 2022 – Paris, Frankreich

15. Nov 2022 – Dublin, Irland

Der Vorverkauf beginnt am 6. Mai um 10 Uhr.

Erstmals einer größeren Öffentlichkeit bekannt wurde Blxst durch seine 2020 veröffentlichte EP NO LOVE LOST, in der er von den Härten der Musikindustrie erzählt und dabei Rap und R ’n’B mit spielerischen Leichtigkeit verbindet. Blxst hatte bereits zuvor als Musikproduzent gearbeitet, unter anderem zusammen mit Kendrick Lamar und YG. Nach der EP JUST FOR CLARITY und SIXTAPE 2 mit Bino Rideaux ist BEFORE YOU GO das erste Solo-Release des Rappers seit NO LOVE LOST. Es erschien am 22. April 2022 und umfasst 13 Songs.