Britney Spears: Handelt „Everytime“ von ihrer Abtreibung?

Am 24. Oktober erscheinen Britney Spears‘ Memoiren. Darin geht es auch um ihre Abtreibung.

Britney Spears gibt in ihren neuen Memoiren „The Woman in Me“ (VÖ: 24. Oktober) Einblicke in ihre Entscheidung, während ihrer Beziehung mit Justin Timberlake eine Abtreibung vorzunehmen. Fans der 41-Jährigen wollen daraufhin in ihrem Song „Everytime“ aus dem Jahr 2003 eine neue Bedeutung entdeckt haben.

Justin Timberlake wollte die Abtreibung

Spears, die Timberlake von 1998 bis 2002 datete, beschreibt in ihrem neuen Buch die „quälende“ Entscheidung. In Auszügen, die von „People“ veröffentlicht wurden, deutet Spears an, dass sie die Abtreibung vorgenommen habe, weil Timberlake dies gewollt hätte. Er habe ihr gesagt, dass sie „noch nicht bereit für ein Baby in ihrem Leben und viel zu jung seien“.

Handelt der 200er-Song „Everytime“ vom Verlust des Babys?

Seit dieser Enthüllung am Dienstag (17. Oktober) spekulieren Fans auf Social Media, ob der Song „Everytime“, von dem lange angenommen wurde, dass es von ihrer Beziehung zu Timberlake handelt, auch auf die beendete Schwangerschaft hinweist.

Im Refrain des Songs singt Spears nämlich: „Und jedes Mal, wenn ich versuche zu fliegen, falle ich / Ohne meine Flügel fühle ich mich so klein / Ich glaube, ich brauche dich, Baby / Und jedes Mal / Wenn ich dich in meinen Träumen sehe / Sehe ich dein Gesicht, du verfolgst mich / Ich denke, ich brauche dich, Baby.“

Im zugehörigen Musikvideo von 2004 durchquert Spears ein Krankenhauszimmer, in dem eine Frau gerade entbunden hat und eine andere gestorben ist. Einer der letzten Shots zeigt eine Nahaufnahme des Neugeborenen.

