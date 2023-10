Israel-Konzert von Bruno Mars nach Hamas-Angriff abgesagt

Eigentlich wollte der Sänger am Samstag vor großem Publikum in Tel Aviv spielen. Doch nachdem Hamas-Terroristen auf israelischem Territorium Hunderte töteten, wurde der Gig aus Sicherheitsgründen gestrichen.

Bruno Mars konnte am Wochenende seinen geplanten Auftritt im HaYarkon Park in Tel Aviv (Israel) nicht absolvieren. Das Konzert am Samstag (07. Oktober) ist kurzfristig abgesagt worden, nachdem die islamistische Hamas am frühen Morgen einen beispiellosen Terrorangriff auf Israel gestartet hatte.

Veranstalter Live Nation richtete sich auf Instagram mit Bedauern an das betroffene Publikum: „Wir stehen in dieser schwierigen Zeit auf der Seite der Bewohner Israels, der israelischen Streit- und Sicherheitskräfte.“

Bruno Mars äußerte sich zunächst nicht zu dem kurzfristig abgesagten Gig. Der Sänger befand sich bereits im Land, hatte am vergangenen Mittwoch (04. Oktober) zum ersten Mal in seiner Karriere in Israel gespielt. Im HaYarkon Park versammelten sich insgesamt 60.000 Menschen, um seine größten Hits zu hören. Das Konzert am Samstag war ebenfalls bereits im Vorlauf ausverkauft gewesen.

Bruno Mars und seine Verbindung zu Israel

„Wir haben viele spannende Geschichten über diesen Ort gehört, wir haben mitgekriegt, dass ihr gerne schwitzt und tanzt“, sagte Bruno Mars laut „Times Of Israel“ bei seinem gefeierten Auftritt vor einigen Tagen und freute sich mit seinen israelischen Fans, dort auftreten zu können.

Dem Sänger lag offensichtlich viel daran, seinem Publikum zu zeigen, wie sehr er die Kultur Israels respektiert. Er begrüßte seine Zuschauer mit einem „Shalom“ und sang öfter in Hebräisch, etwa „Ani Ohev Otach“ (Ich liebe dich) in dem Lied “Calling All My Lovelies”. Mars, der auf Hawaii geboren ist, hat auch eine persönliche Verbindung zu Israel. Sein Vater hat jüdische Wurzeln.

Ob es sobald ein Nachholkonzert geben wird, steht in den Sternen. Israel erklärte noch am Samstag nach der verheerenden Hamas-Attacke den Kriegszustand. Raketenalarm war am Wochenende überall im Land zu hören, auch in Tel Aviv.