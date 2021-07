Cardi B soll Lyrics von Montana of 300 kopiert haben

Via Twitter berichtete der US-Rapper Montana of 300, dass Cardi B beim Verfassen ihrer Texte einen genaueren Blick auf seine Werke geworfen habe. Dabei erklärte der US-Rapper, welche Songs doch eine große Ähnlichkeit zu seinen Songtexten hätten.

In seinem Tweet erklärte der 32-jährige Rapper, dass die Songwriter von Cardi B sich für das Schreiben ihrer berühmten Tracks „Bodak Yellow“ und „Best Life“ wohl Inspiration von seinen bereits existierenden Reimen geholt hätten.

Wer auch immer für Cardi B schreibt, hört bei meiner Musik sehr genau zu. Von ,blood on my shoes… that’s red bottoms‘ bis hin zu meinem ,You a p*ssy and a b*tch ni**a, Cat Dog‘. Und ich habe sie gerade sagen hören: ,You P*ssy and a Rat, Tom and Jerry’.“

Whoever writing for @iamcardib be listening to me real closely. From the “blood on my shoes…that’s red bottoms” to my “You a pussy and a bitch nigga, Cat Dog” n I jus heard her say “You Pussy and a Rat, Tom and Jerry”. At least that writer is executing the shit. 🔥Salute #RapGod

