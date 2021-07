Kanye West teilt Tracklist zum neuen Album DONDA

Nachdem Kanye West bereits verkündet hatte, dass sein Album DONDA diesen Freitag (23. Juli) erscheinen wird, teilte der US-Rapper nun auch die Tracklist dazu auf seinen Social-Media-Plattformen.

Viele Veränderungen seit letzter Tracklist

Im vergangenen Jahr erklärte der 44-Jährige, dass ein neues Album in Arbeit sei, woraufhin nach seiner 2019 veröffentlichten Platte JESUS IS KING lange spekuliert wurde, wie DONDA wohl klingen wird. Bereits im vergangenen Jahr teilte der Rapper aus Atlanta eine Tracklist zum kommenden Album. Diese unterscheidet sich allerdings von den kürzlich geteilten Songtiteln.

DONDA coming this Friday pic.twitter.com/HGibF3PHYf — ye (@kanyewest) July 21, 2020

Zwar sind Lieder wie „Off The Grid“; „Keep My Spirit Alive“ und „Lord I Need You“ geblieben, doch kamen Tracks wie „Pure Souls“ und „We Made It“ hinzu. Zu einem der Songs gab West bereits eine Hörprobe. In einem 60-sekündigen Werbespot konnte man in sein neues Werk „No Child Left Behind“ reinhören. Zudem veranstaltete der US-Rapper Anfang Juli eine überraschende Hörparty in Las Vegas, zu der er bekannte Internet-Persönlichkeiten einlud. Diese beschrieben anschließend via Twitter, dass andere Künstler*innen ihre Veröffentlichungen besser nach hinten schieben sollten, weil Kanye Wests neue Platte „Lichtjahre“ voraus sei.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ye (@kanyewest)

DONDA erscheint diesen Freitag (23. Juli) über G.O.O.D. Music/Def Jam Recordings. Dazu wird am selben Tag ein Listening Event in der US-amerikanischen Stadt Atlanta stattfinden, das man am Freitag ab ein Uhr (sieben Uhr morgens zu deutscher Zeit) im Livestream mitverfolgen kann.