Carhartt WIP eklektische Herbst/Winter-Kollektion feiert die Vergangenheit und die Gegenwart

Foto: Carhartt WIP, Ian Kenneth Bird. All rights reserved.

Carhartts Unternehmensgeschichte ist ebenso vielschichtig wie seine Mode: Als Anbieter für Arbeitsbekleidung begonnen und bis heute beliebt, schaffte sich das US-amerikanische Unternehmen Anfang der 90er-Jahre durch sein Sublabel Carhartt WIP einen Ruf als Marke, die Jugendkulturen und Strömungen wie HipHop und Fun Sports miteinander verbinden konnte. Genau an diese Tradition knüpft auch die neue Herbst/Winter-Kollektion von Carhartt WIP an, die die Vergangenheit mit der Gegenwart und der Zukunft zusammenfließen lässt.

Auch wenn die Kollektion einen überaus homogenen Eindruck macht, lässt sich doch der ikonische Chore Coat als Aushängeschild herausgreifen. Carhartt feiert das 100-jährige Bestehen dieses Stücks nicht etwa mit einer exklusiven und extravaganten Sonderausgabe der robusten Baumwoll-Jacke, vielmehr poliert das Unternehmen ihren Klassiker auf Hochglanz und lässt seinen zeitlosen Look für sich sprechen.

Neben den aufgefrischten Topsellern verfolgt Carhartt zwei besonders interessante Ansätze mit seinem neuen Sortiment: Zum einen wäre da der Versuch, futuristische Sportswear anzubieten. Die hellgrauen, minimalistischen Tracksuit- und Coach-Jacken lassen sich so perfekt mit dem bei Carhartt vorherrschenden Erdtönen kombinieren.

An die traditionelle Carhartt-Farbpalette knüpfen auch die Camouflage-Stücke an, die die Herbst/Winter-Kollektion durchziehen. Dabei setzt Carhartt aber nicht etwa ein Statement für Aufrüstung, sondern erinnert an die pazifistische Cali-Punk-Szene, die sich damals – im Protest gegen die Kriegspolitik der USA – die Militärkleidung aneignete.

Das komplette vom britischen Fotografen Ian Kenneth Bird geshootete Lookbook könnt ihr euch auf der Website von Carhartt WIP anschauen. Und die Stücke auch direkt dort erwerben.