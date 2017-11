Charles Manson ist tot. Der verurteilte Serienmörder starb am 19. November 2017 im Alter von 83 Jahren in Haft. Dies erklärte das „California Department of Corrections and Rehabilitation“ in einem Statement. Manson starb demnach eines natürlichen Todes.

Mansons Tod kommt nicht überraschend. Im Januar musste er bereits wegen Darmblutungen im Krankenhaus behandelt werden. Zuletzt hatte sich sein Zustand wieder verschlechtert. Der ehemaligen Sektenführer befand sich erneut im Krankenhaus befinden. Das Magazin „TMZ“ berichtete am Mittwoch, dass Mansons Tod „just a matter of time” sei. Laut der „Los Angeles Times“ sagte eine Sprecherin der Gefängnisbehörde Kaliforniens lediglich, dass Manson noch am Leben sei. Zum Schutz der Privatsphäre nannte sie keine weiteren Details.

Manson verbüßte eine lebenslange Haftstrafe. Er hatte 1969 als Anführer der Sekte „Manson Family“ einige seiner Anhänger beauftragt, sieben Menschen zu ermorden. Darunter war auch die damals hochschwangere Schauspielerin Sharon Tate, die Frau des Regisseurs Roman Polanski. Manson zettelte die Mordserie an, um einen Krieg zwischen Weißen und Schwarzen in den USA zu provozieren. Für seine Rolle wurde Manson zum Tode verurteilt. Die Strafe wurde allerdings 1972 in lebenslange Haft umgewandelt, da Kalifornien für einige Jahre die Todesstrafe abschaffte.

Charles Manson hat, ob man das gut findet oder nicht, viele Spuren in der Geschichte der Popkultur hinterlassen. Bevor er zum Kultführer und Mörder wurde, freundete er sich als Songwriter mit Dennis Wilson von den Beach Boys an und arbeitete kurzzeitig mit ihm. Mansons eigenes Album LIE erschien 1970, sein Song „Cease To Exist“ schaffte es unter dem Namen „Never Learn To Love“ auf eine B-Seite der Beach Boys. Später coverten unter anderem Guns N’ Roses, Rob Zombie, GG Allin, The Lemonheads, The Brian Jonestown Massacre und Devendra Banhart Mansons Songs.

Quentin Tarantino plant derzeit einen Film über die Manson Family und ihre Morde. Die Dreharbeiten sollen im Sommer 2018 beginnen.