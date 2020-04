Charli XCX teilt neue Single „Claws“ von Isolations-Album HOW I’M FEELING NOW

Das wird Dich auch interessieren





Die britische Pop-Sängerin Charli XCX hat ihre neue Single „Claws“ veröffentlicht – die zweite Vorabsingle zu ihrem im Mai erscheinenden Album HOW I’M FEELING NOW, das die Musikerin komplett in häuslicher Selbstisolation geschrieben und aufgenommen hat. Zuvor teilte Charli XCX bereits den Song „forever“; für das dazugehörige Musikvideo hat die 27-Jährige eine bunte Videocollage erstellt, bestehend aus persönlichen Erlebnissen von ihren Fans und ihr selbst vor der Corona-Pandemie.

Ihre zweite Single „Claws“ ist in Zusammenarbeit mit Dylan Brady von dem amerikanischen Experimental-Duo 100 Gecs entstanden. Der schräge, psychedelisch-scheppernde Beat stammt aus Bradys Feder, Charli XCX ist für Gesang und Lyrics verantwortlich. Warum die Musikerin ein ganzes Album in Selbstisolation aufgenommen hat? „Positiv zu bleiben bedeutet für mich kreativ zu bleiben, daher habe ich mich entschieden, die Zeit der Isolation dafür zu nutzen, ein neues Album zu machen, von Grund auf“, sagt Charli XCX dazu. „Der Charakter dieses Albums wird sehr von der aktuellen Zeit geprägt sein, denn ich werde nur all die Werkzeuge nutzen können, die ich zur Hand habe, um daraus sämtliche Musik, Artworks, Videos … alles zu erschaffen – in diesem Sinne wird es sehr DIY. Ich werde außerdem online mit Leuten Kontakt für Features aufnehmen und den gesamten Prozess super offen gestalten, sodass jeder, der mag, zusehen kann.“

HOW I’M FEELING NOW erscheint am 15. Mai, als ausführende Produzent*innen sind neben dem Produzenten und „PC Music“-Gründer A.G Cook und Bon-Iver-Produzenten BJ Burton auch die Sängerin selbst beteiligt. Mitte Januar 2020 veröffentlichte Charli XCX gemeinsam mit dem schwedischen Duo Galantis den Song „Born To Play“ zum Anlass des neuen Freizeitparkresorts „Super Nintendo World“ in den „Universal Studios Japan“, das im nächsten Jahr eröffnet werden soll.