„Charmed“-Schauspielerin hasst das Remake der Serie schon jetzt

Foto: WireImage, L. Cohen. All rights reserved.

Der Serien-Boom scheint ein wenig vorüber, zumindest was die kreativen Konzepte angeht. Der Markt in den USA hat sich ähnlich entwickelt wie Kino vor einigen Jahren und ist an dem Punkt angekommen, wo viele alte Marken mit lieblosen Remakes bedacht werden. Nostalgie soll die Leute zum Einschalten bewegen.

Nachdem „MacGyver“ und „Magnum“ bereits als Remake liefen oder angekündigt wurden, wurde zuletzt der Cast der neuen Serie „Charmed“ präsentiert – mitsamt ersten Bildern und Szenen zum Serien-Remake, das mit dem Orginal nicht mehr viel zu tun haben wird. Neue Schauspielerinnen, neue Story, ähnlicher Vibe: irgendjemand wir schon aufgrund des Namens einschalten, denkt sich der zuständige US-Sender.

Hier ist der Trailer zum „Charmed“-Remake“:

https://www.youtube.com/watch?v=-ycEPoT1Nzw Video can’t be loaded: Watch The CW’s Charmed Reboot Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=-ycEPoT1Nzw)

„Charmed“ lief im Original zwischen 1998 und 2006, die Darstellerinnen zählten damals zu den beliebtesten Fernsehstars. Eine von ihnen war Holly Marie Combs, die in der Serie die Hexe Piper spielte. Combs, 44, hat sich nach dem Erscheinen der ersten Bilder zur neuen „Charmed“-Serie via Twitter zu Wort gemeldet und teilt gegen die Produzenten aus.

Auch interessant Weinstein-Opfer Rose McGowan erhebt schwere Vorwürfe gegen Ben Affleck „Denkt nicht einmal daran, aus unserer harten Arbeit Kapital zu schlagen. ‚Charmed gehört uns Vieren, unseren Autoren und vor allem den Fans. Ihr werdet sie nicht reinlegen, nur weil ihr den Namen besitzt“, schreibt Combs unter anderem in ihrem Post. Später richtete sie sich noch einmal direkt an den Sender CW, der den „neuen“ feministischen Ansatz der Serie betont. „Den Feminismus haben wir damals wohl vergessen“, meinte sie zynisch.

Die neue „Charmed“-Serie wird im Herbst 2018 in den USA anlaufen. Ein deutscher Termin steht noch nicht fest.